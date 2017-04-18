Алиханов: Чиновники из Москвы не живут в служебных квартирах из-за отсутствия там мебели

Чиновники, которые приезжают на работу в региональное правительство, предпочитают снимать жильё, а не пользоваться служебными квартирами. Об этом после заседания кабмина рассказал журналистам врио губернатора Антон Алиханов во вторник, 18 апреля.

У нас, к сожалению, служебное жильё предоставляется без мебели. Нет таких норм. Поэтому приезжие вынуждены тратить существенные деньги на приобретение мебели. Некоторые выбирают вариант со съёмом квартиры. Ну те, у кого есть жильё в Москве, а оно есть не у всех, — рассказал Алиханов.

Ранее в интервью журналу «Огонёк» врио губернатора рассказал, что некоторые приезжие чиновники вынуждены сдавать свои квартиры в Москве и снимать жильё в Калининграде. По словам Алиханова, им даже удаётся сэкономить до 20 тысяч рублей.

«Один мой подчинённый снимает квартиру в центре города за 30 тысяч рублей, у него там всё — от чайной ложки до плазменной панели», — рассказал глава региона.