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14:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский губернатор вручил награды членам областной организации ветеранов

Почетные знаки получили 11 человек.

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вручил почетные знаки правительства Воронежской области 11 членам Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов во вторник, 18 апреля. Награждение состоялось на пленуме, посвященном 30-летию отделения.

Губернатор поздравил ветеранов с 30-летием областного отделения организации:

— На протяжении 30 лет ваша организация остается одной из самых сплоченных и деятельных общественных структур региона. Вы успешно выполняете свою миссию, отстаиваете интересы тех, кто своим мирным и ратным трудом внес вклад в развитие и безопасность нашей страны и Воронежской области. Обеспечение достойной жизни ветеранов — одна их важнейших государственных задач, которую мы должны выполнять с вами вместе.

Глава региона подчеркнул, что благодаря членам областного совета в самые сложные годы удалось решить ряд проблем. По инициативе общественной организации создан «Павловский госпиталь для ветеранов войн», построены дома-интернаты для пожилых людей. Алексей Гордеев также отметил участие вестернов в военно-патриотическом и нравственном воспитании молодежи.

— Дорогие ветераны, ваш жизненный и профессиональный опыт для нас бесценен. Вы подаете яркий пример доброты, оптимизма, неравнодушия к судьбе нашей страны, области и к жизням простых людей. Спасибо вам за это и низкий поклон, — сказал глава региона на пленуме.

После поздравления губернатор вручил ветеранам областные награды за плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активную жизненную позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения в регионе.

Справка РИА «Воронеж».

Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов основана 17 декабря 1986 года. Воронежское отделение начало работу в 1987 году. Сегодня воронежская организация представляет интересы более 750 тыс. представителей старшего поколения, в том числе 3 272 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Организация занимается решением социально-бытовых и правовых проблем ветеранов, а также патриотическим воспитанием молодежи.

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