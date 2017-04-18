Воронежский губернатор вручил награды членам областной организации ветеранов
Почетные знаки получили 11 человек.
Почетные знаки получили 11 человек.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вручил почетные знаки правительства Воронежской области 11 членам Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов во вторник, 18 апреля. Награждение состоялось на пленуме, посвященном 30-летию отделения.
Губернатор поздравил ветеранов с 30-летием областного отделения организации:
— На протяжении 30 лет ваша организация остается одной из самых сплоченных и деятельных общественных структур региона. Вы успешно выполняете свою миссию, отстаиваете интересы тех, кто своим мирным и ратным трудом внес вклад в развитие и безопасность нашей страны и Воронежской области. Обеспечение достойной жизни ветеранов — одна их важнейших государственных задач, которую мы должны выполнять с вами вместе.
Глава региона подчеркнул, что благодаря членам областного совета в самые сложные годы удалось решить ряд проблем. По инициативе общественной организации создан «Павловский госпиталь для ветеранов войн», построены
— Дорогие ветераны, ваш жизненный и профессиональный опыт для нас бесценен. Вы подаете яркий пример доброты, оптимизма, неравнодушия к судьбе нашей страны, области и к жизням простых людей. Спасибо вам за это и низкий поклон, — сказал глава региона на пленуме.
После поздравления губернатор вручил ветеранам областные награды за плодотворную работу по
Справка РИА «Воронеж».
Всероссийская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов основана 17 декабря 1986 года. Воронежское отделение начало работу в 1987 году. Сегодня воронежская организация представляет интересы более 750 тыс. представителей старшего поколения, в том числе 3 272 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Организация занимается решением