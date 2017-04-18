Воронежский губернатор вручил награды членам областной организации ветеранов

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев вручил почетные знаки правительства Воронежской области 11 членам Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов во вторник, 18 апреля. Награждение состоялось на пленуме, посвященном 30-летию отделения.

Губернатор поздравил ветеранов с 30-летием областного отделения организации:

— На протяжении 30 лет ваша организация остается одной из самых сплоченных и деятельных общественных структур региона. Вы успешно выполняете свою миссию, отстаиваете интересы тех, кто своим мирным и ратным трудом внес вклад в развитие и безопасность нашей страны и Воронежской области. Обеспечение достойной жизни ветеранов — одна их важнейших государственных задач, которую мы должны выполнять с вами вместе.

Глава региона подчеркнул, что благодаря членам областного совета в самые сложные годы удалось решить ряд проблем. По инициативе общественной организации создан «Павловский госпиталь для ветеранов войн», построены дома-интернаты для пожилых людей. Алексей Гордеев также отметил участие вестернов в военно-патриотическом и нравственном воспитании молодежи.

— Дорогие ветераны, ваш жизненный и профессиональный опыт для нас бесценен. Вы подаете яркий пример доброты, оптимизма, неравнодушия к судьбе нашей страны, области и к жизням простых людей. Спасибо вам за это и низкий поклон, — сказал глава региона на пленуме.

После поздравления губернатор вручил ветеранам областные награды за плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, активную жизненную позицию, большой личный вклад в развитие ветеранского движения в регионе.

Справка РИА «Воронеж».