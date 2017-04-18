Губернатор: «Получение ТГУ статуса опорного вуза — знаковое событие»
Получение Тольяттинским государственным университетом статуса опорного вуза позволит эффективнее решать задачи по развитию Тольятти, отметил губернатор Николай Меркушкин.
Получение Тольяттинским государственным университетом статуса опорного вуза позволит эффективнее решать задачи по развитию Тольятти, отметил губернатор Николай Меркушкин.
«Получение Тольяттинским госуниверситетом статуса опорного вуза — знаковое событие для всей региональной системы образования, — комментирует губернатор. — Сегодня Самарская область — единственный регион России, в котором есть университет — участник программы “5−100” и два опорных вуза. Это еще один шаг к реализации стратегических планов развития Тольятти, кадрового обеспечения преобразований, которые в конечном итоге приведут к созданию нового технологического уклада мегаполиса. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы не только сохранить за Автоградом звание столицы российского автомобилестроения, но и сделать его инжиниринговым центром национального масштаба, используя для этого преимущества территории опережающего развития. Дополнительное финансирование вуза позволит эффективнее решать эти и другие важные задачи, а значит, Тольятти и дальше будет активно развиваться».
Напомним, сегодня Минобрнауки РФ сообщил о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. Отбор успешно прошел ТГУ.
В департаменте информполитики администрации губернатора отмечают, что такое решение принято во многом и благодаря активной поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, губернатора и правительства региона.