Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
14:34 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «Получение ТГУ статуса опорного вуза — знаковое событие»

Получение Тольяттинским государственным университетом статуса опорного вуза позволит эффективнее решать задачи по развитию Тольятти, отметил губернатор Николай Меркушкин.

Источник: РИА "Новости"

«Получение Тольяттинским госуниверситетом статуса опорного вуза — знаковое событие для всей региональной системы образования, — комментирует губернатор. — Сегодня Самарская область — единственный регион России, в котором есть университет — участник программы “5−100” и два опорных вуза. Это еще один шаг к реализации стратегических планов развития Тольятти, кадрового обеспечения преобразований, которые в конечном итоге приведут к созданию нового технологического уклада мегаполиса. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы не только сохранить за Автоградом звание столицы российского автомобилестроения, но и сделать его инжиниринговым центром национального масштаба, используя для этого преимущества территории опережающего развития. Дополнительное финансирование вуза позволит эффективнее решать эти и другие важные задачи, а значит, Тольятти и дальше будет активно развиваться».

Напомним, сегодня Минобрнауки РФ сообщил о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. Отбор успешно прошел ТГУ.

В департаменте информполитики администрации губернатора отмечают, что такое решение принято во многом и благодаря активной поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, губернатора и правительства региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тольяттинский университет станет опорным вузом
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь