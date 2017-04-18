Губернатор: «Получение ТГУ статуса опорного вуза — знаковое событие»

«Получение Тольяттинским госуниверситетом статуса опорного вуза — знаковое событие для всей региональной системы образования, — комментирует губернатор. — Сегодня Самарская область — единственный регион России, в котором есть университет — участник программы “5−100” и два опорных вуза. Это еще один шаг к реализации стратегических планов развития Тольятти, кадрового обеспечения преобразований, которые в конечном итоге приведут к созданию нового технологического уклада мегаполиса. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы не только сохранить за Автоградом звание столицы российского автомобилестроения, но и сделать его инжиниринговым центром национального масштаба, используя для этого преимущества территории опережающего развития. Дополнительное финансирование вуза позволит эффективнее решать эти и другие важные задачи, а значит, Тольятти и дальше будет активно развиваться».

Напомним, сегодня Минобрнауки РФ сообщил о завершении второго этапа конкурса программы, предполагающей объединение региональных вузов в многопрофильные опорные университеты. Отбор успешно прошел ТГУ.

В департаменте информполитики администрации губернатора отмечают, что такое решение принято во многом и благодаря активной поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, губернатора и правительства региона.