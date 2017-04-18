В Калининградской области появится новый закон о противодействии коррупции

Основные положения документа представил начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений регионального правительства Игорь Зайцев: впервые определены основы деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Калининградской области, положение и состав которой утверждаются главой региона. Также предусмотрены гарантии обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Калининградской области.

В проект закона введена статья о ежегодном докладе, в соответствии с которой будет готовиться ежегодный доклад о деятельности в сфере противодействия коррупции.

Зайцев отметил, что проект регионального закона о противодействии коррупции в новой редакции разработан для приведения в соответствие федеральному законодательству.