Губернатор: выборы мэра Омска затянулись из-за неотработанности избирательной схемы
По словам Виктора Назарова, избирательный процесс проходит в таком формате первый раз и он еще не отработан.
По словам Виктора Назарова, избирательный процесс проходит в таком формате первый раз и он еще не отработан.
ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Выборы мэра Омска затянулись
«Избирательный процесс проходит первый раз в таком формате, конечно, он еще не отработан. Это объясняет то, что на выборы уйдет больше времени, чем хотелось бы и политикам, и общественникам. Но в целом это нормальная рабочая ситуация», — сказал губернатор.
По его словам, проходящие выборы доказали свою демократичность. «Политики зарабатывали очки,
Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города. Изначально в списке было 23 кандидата, однако комиссия отказала в регистрации 6 претендентам
Из оставшихся 16 кандидатов комиссия по выборам мэра выбрала 14 апреля двух претендентов, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 апреля министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отказался от избрания на пост мэра, оставив предпринимателя и общественника Андрея Ерошевича единственным претендентом на эту должность. Ерошевич 18 апреля также подал заявление о добровольном отказе от участия в выборах.
Депутаты горсовета, которые должны были 19 апреля выбрать мэра города, в этот день будут вынуждены признать выборы несостоявшимися