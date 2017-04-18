Губернатор: выборы мэра Омска затянулись из-за неотработанности избирательной схемы

ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Выборы мэра Омска затянулись из-за того, что проходят по новой, неотработанной схеме. Такое мнение высказал губернатор Омской области Виктор Назаров, слова которого процитировала пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко. Ранее оба претендента на пост главы Омска, прошедшие в финальный этап выборов, добровольно отказались от избрания на эту должность.

«Избирательный процесс проходит первый раз в таком формате, конечно, он еще не отработан. Это объясняет то, что на выборы уйдет больше времени, чем хотелось бы и политикам, и общественникам. Но в целом это нормальная рабочая ситуация», — сказал губернатор.