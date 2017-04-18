Депутата-банкрота ЗакСО Илью Гаффнера оштрафовали за сокрытие зарплаты

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитражного суда Свердловской области, по делу «о сокрытии зарплаты» Гаффнер оштрафован на 4 тыс. руб., по делу «о препятствовании деятельности финансового управляющего» депутат отделался предупреждением.

Напомним, иски в суд подал прокурор Ленинского района Екатеринбурга. В июле прошлого года Гаффнер был признан банкротом и в отношении него была введена открытая процедура реализации имущества. В связи с этим в соответствии с федеральным законодательством он должен был передать свои банковские карты финансовому управляющему, но с июля по сентябрь он с этим тянул и только 21 сентября передал карты. Кроме того, Гаффнер получал зарплату: написал заявление на получение зарплаты не на банковскую карту, а лично. Соответственно, он фактически не внес эту сумму в конкурсную массу, скрыл 441 тыс. руб.

Иск в суд о банкротстве Ильи Гаффнера подавал Россельхозбанк, которому депутат задолжал порядка 200 млн руб. В процессе рассмотрения иска сумма была снижена.