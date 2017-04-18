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15:32 (мск), источник: НИА Самара

Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия-24 — Самара»

В среду, 19 апреля, в 19.00 губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прямом эфире телеканала «Россия-24 — Самара» даст интервью в рамках программы «Главная тема».

Во время передачи будут подняты темы, касающиеся подготовки региона к ЧМ-2018, формированию системы общественных
советов, борьбе с коррупцией, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, а также другие актуальные темы.

Вопросы главе региона можно оставить прямо сейчас в разделе «Гостевая книга» на сайте tvsamara.ru или в день эфира по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926−11- 22, сообщает пресс-служба облправительства.

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