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15:50 (мск), источник: НИА Самара

В районных администрациях Самары вводят новую должность — управляющего микрорайоном

Управляющий микрорайоном будет подчиняться главе администрации и получать зарплату, равную среднестатистической по Самаре.

Должность управляющего микрорайоном появится во всех администрациях внутригородских районов Самары. Это единственная оплачиваемая должность в системе Общественных советов микрорайонов.

355 таких объединений активных жителей были созданы в Самаре этой весной и приступят к работе в мае, когда организационный этап будет полностью завершен.

Во многих районах города подготовительная стадия уже пройдена. Так, в Советском районе Самары 17 апреля состоялось заседание Совета депутатов, где были внесены изменения в структуру районной администрации. Управляющий микрорайоном будет подчиняться главе администрации и получать зарплату, равную среднестатистической по Самаре.

Средства на данные выплаты в течение 8 месяцев (начиная с мая) были выделены районам из бюджета Самары на 26 заседании Думы, сообщает пресс-служба гордумы Самары.

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