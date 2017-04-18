В районных администрациях Самары вводят новую должность — управляющего микрорайоном
Управляющий микрорайоном будет подчиняться главе администрации и получать зарплату, равную среднестатистической по Самаре.
Управляющий микрорайоном будет подчиняться главе администрации и получать зарплату, равную среднестатистической по Самаре.
Должность управляющего микрорайоном появится во всех администрациях внутригородских районов Самары. Это единственная оплачиваемая должность в системе Общественных советов микрорайонов.
355 таких объединений активных жителей были созданы в Самаре этой весной и приступят к работе в мае, когда организационный этап будет полностью завершен.
Во многих районах города подготовительная стадия уже пройдена. Так, в Советском районе Самары 17 апреля состоялось заседание Совета депутатов, где были внесены изменения в структуру районной администрации. Управляющий микрорайоном будет подчиняться главе администрации и получать зарплату, равную среднестатистической по Самаре.
Средства на данные выплаты в течение 8 месяцев (начиная с мая) были выделены районам из бюджета Самары на 26 заседании Думы, сообщает