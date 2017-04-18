Названы главные прогульщики Рады

Всего в течение месяца Рада заседала восемь дней, провела 12 заседаний и 449 голосований.

В число прогульщиков вошли:

1. Петр Сабашук («Блок Петра Порошенко») — запорожский бизнесмен-мажоритарщик, заместитель председателя строительного комитета;.

2. Семен Семенченко («Самопомич») — активный участник блокады оккупированных территорий;.

3. Вячеслав Богуслаев («Воля народа») — самый богатый народный депутат в 2016 году;.

4. Александр Онищенко («Воля народа») — нардеп, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования о хищении имущества «Укргаздобычи»;.

5. Евгений Бакулин («Оппозиционный блок») — фигурант антикоррупционных расследований;.

6. Андрей Белецкий (внефракционный) — не посетил ни одного заседания за 2016 год;.

7. Дмитрий Ярош (внефракционный) — отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию;.

8. Сергей Клюев (внефракционный) — Интерпол объявил его в международный розыск. Нардепы-прогульщики в Раде в апреле.

Среди фракций хуже всех сессионные заседания посещали депутаты группы «Воля народа», «Возрождение» и «Оппозиционного блока», лучше всего — депутаты ВО «Батькивщина», «Радикальной партии» и «Народного фронта».

Ранее «Чесно» выяснило, кто самый богатый народный депутат. Им оказался член парламентского объединения «Воля народа», президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.