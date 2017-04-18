Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Полюс холода
14«Дарю тебе звезду»
16:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Названы главные прогульщики Рады

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Восемь депутатов Верховной Рады пропустили все пленарные заседания парламента в апреле, сообщает движение «Чесно».

Источник: "РИА Новости" Украина

Всего в течение месяца Рада заседала восемь дней, провела 12 заседаний и 449 голосований.

В число прогульщиков вошли:

1. Петр Сабашук («Блок Петра Порошенко») — запорожский бизнесмен-мажоритарщик, заместитель председателя строительного комитета;.

2. Семен Семенченко («Самопомич») — активный участник блокады оккупированных территорий;.

3. Вячеслав Богуслаев («Воля народа») — самый богатый народный депутат в 2016 году;.

4. Александр Онищенко («Воля народа») — нардеп, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования о хищении имущества «Укргаздобычи»;.

5. Евгений Бакулин («Оппозиционный блок») — фигурант антикоррупционных расследований;.

6. Андрей Белецкий (внефракционный) — не посетил ни одного заседания за 2016 год;.

7. Дмитрий Ярош (внефракционный) — отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию;.

8. Сергей Клюев (внефракционный) — Интерпол объявил его в международный розыск. Нардепы-прогульщики в Раде в апреле.

Среди фракций хуже всех сессионные заседания посещали депутаты группы «Воля народа», «Возрождение» и «Оппозиционного блока», лучше всего — депутаты ВО «Батькивщина», «Радикальной партии» и «Народного фронта».

Ранее «Чесно» выяснило, кто самый богатый народный депутат. Им оказался член парламентского объединения «Воля народа», президент предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ветеран 'Альфы': организатор теракта в Петербурге расскажет, что знает
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Путин сравнил выдающих микрозаймы с процентщицей Достоевского
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь