Алиханов похвалил врио министра финансов за «понятный доклад» по бюджету

«Раньше смотреть доклады по бюджету было невозможно. Просто небо и земля. Обучение не прошло даром, визуально приятно посмотреть. Теперь хотя бы понятно, о чём Порембский говорит, — улыбнулся Алиханов. — А вообще исполнение бюджета у нас неплохое по сравнению с 2015 годом. И с точки зрения дефицита тоже».

Он также отметил, что правительству Калининградской области «с трудом, но удаётся» выполнять требования федерального Минфина по снижению регионального долга. Общий дефицит бюджета по итогам 2016 года составил чуть более двух миллиардов рублей.

В ноябре 2016 года Алиханов пригрозил министрам выговорами за «невнятные доклады». В частности, он запретил использовать сложные обозначения сумм.