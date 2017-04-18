Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Что такое умный дом?
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Полюс холода
14«Дарю тебе звезду»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
22Цвет нации
16:21 (мск), источник: Интерфакс

СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп, судя по его высказываниям, по-видимому, не был в курсе того, что в 2011 году в Северной Корее сменился лидер, пришло к выводу испанское информагентство EFE.

Источник: Reuters

«Переговоры с этим человеком (лидером КНДР — ИФ) продолжаются уже длительное время. В своей книге Билл Клинтон писал, что им удалось достичь мирного договора, который оказался шуткой. Посмотрите, что стало (с проблемой КНДР — ИФ) за годы правления Обамы. Он (лидер КНДР — ИФ) всех обманул», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как отмечает EFE, видимо Трамп не в курсе того, что действующий лидер КНДР Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после кончины своего отца Ким Чен Ира, и потому никак не мог вести переговоры с Клинтоном, президентство которого пришлось на 1993−2001 годы.

По-английски, как и по-русски, имена лидеров КНДР звучат очень похоже: Ким Чен Ына и Ким Чен Ир — это Kim Jong-un и Kim Jong-il соответственно.

Комментарии
7
А Б
Стыдно, конечно, не знать имени руководителя самой, пожалуй, одиозной страны мира, однако Трамп, будучи бизнесменом, вовсе не обязан был знать имя неадекватного и психического неуравновешенного политического деятеля мелкого масштаба, хотя как президенту ему это, мягко говоря, непозволительно.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр д
походу тормозит конкретно
ОтветитьСсылкаПожаловаться
наталья попова
он может и не знать, где они находятся воообще и бабахнуть наобум ,смотря кого иванька выберет,ну или уборщица мимо проходящая..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Путин сравнил выдающих микрозаймы с процентщицей Достоевского
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь