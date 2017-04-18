СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира

«Переговоры с этим человеком (лидером КНДР — ИФ) продолжаются уже длительное время. В своей книге Билл Клинтон писал, что им удалось достичь мирного договора, который оказался шуткой. Посмотрите, что стало (с проблемой КНДР — ИФ) за годы правления Обамы. Он (лидер КНДР — ИФ) всех обманул», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как отмечает EFE, видимо Трамп не в курсе того, что действующий лидер КНДР Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после кончины своего отца Ким Чен Ира, и потому никак не мог вести переговоры с Клинтоном, президентство которого пришлось на 1993−2001 годы.