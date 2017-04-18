Демпартия прокомментировала инициативу президента

Во вторник глава государства выступил с предложением о создании смешанной избирательной системы в Молдове. Президент предлагает, чтобы 51 депутата выбирали по партийным спискам, остальных — по избирательным округам. При этом 25% избирательных округов должны быть предоставлены диаспоре и Приднестровью.

Также Додон считает, что голосование в Приднестровье должно проходить на избирательных участках, открытых в населенных пунктах, подконтрольных конституционным властями Молдовы. Голосование для диаспоры, по предложению главы государства, следует продлить до двух дней.

При этом Додон считает, что число бюллетеней на участок должно составить 5 тысяч, а количество избирательных участков устанавливаться согласно официальным данным о количестве граждан Молдовы, проживающих на территории этой страны.

«Мы открыты к диалогу с партиями и представителями гражданского общества, которые предлагают смешанную избирательную систему. Готовы высказать свои аргументы за одномандатную систему, которую считаем наиболее подходящей для граждан. Не отказываемся от диалога, наоборот, считаем, что он должен быть более открытым и конструктивным», — говорится в сообщении ДПМ.

В этом политформировании подчеркивают, что хотят найти политический консенсус по изменению избирательной системы, который бы уважал мнение большинства граждан республики.