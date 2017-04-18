Аким Сапарбаев в резиновых сапогах прошелся по затопленным поселкам
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев прервал краткосрочный отпуск
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев прервал краткосрочный отпуск
Также глава региона посетил пункты временного размещения эвакуированных.
Напомним, в Актобе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
В регионе затоплено 597 домов и дворов, построенных в поймах рек и водоохранной зоне, эвакуировано 1510 и спасено 69 человек.