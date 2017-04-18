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17:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Аким Сапарбаев в резиновых сапогах прошелся по затопленным поселкам

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев прервал краткосрочный отпуск из-за ситуации, сложившейся в регионе. Сегодня он выехал в поселки Махамбетовка, Кирпичный, осмотрел дома в садоводческих коллективах, пострадавших от подтопления, русла рек Илек, Сазда.

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Также глава региона посетил пункты временного размещения эвакуированных.

Напомним, в Актобе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

В регионе затоплено 597 домов и дворов, построенных в поймах рек и водоохранной зоне, эвакуировано 1510 и спасено 69 человек.

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