Гурбангулы Бердымухамедов пригласил казахстанских студентов в вузы Туркменистана

«Вы большое значение придаете вопросам образования. Мы рады, что сегодня большая плеяда туркменской молодежи обучается в вузах Казахстана. Мы бы хотели тоже, чтобы молодежь Казахстана обучался в вузах Туркменистана», — сказал Гурбангулы Бердымухамедов на совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Кроме того, Президент Туркменистана выразил желание перенять казахстанский опыт проведения крупных спортивных мероприятий.

Напомним, Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам стартуют в Ашхабаде 17 сентября 2017 года. В них планируют принять участие спортсмены из 45 стран Азии и 17 стран Австралии и Океании, которые будут соревноваться по 21 виду спорта. Как сообщалось ранее, Президент Туркменистана находится в Астане с государственным визитом. Одним из основных результатов этого визита стало подписание договора о стратегическом партнерстве двух стран, а также соглашение о демаркации государственной границы.