В Волгограде подвели итоги работы подразделений Росгвардии в ЮВО
Подведение итогов работы подразделений Росгвардии Южного военного округа стало основной темой совещания, которое 18 апреля прошло в Волгограде.
Подведение итогов работы подразделений Росгвардии Южного военного округа стало основной темой совещания, которое 18 апреля прошло в Волгограде.
Руководители отделений войск национальной гвардии ЮВО обсудили итоги работы и наметили планы на 2017 год. В частности, подразделений вневедомственной охраны и
В настоящее время в Волгоградской области работают 13 филиалов вневедомственной охраны. Подразделения представлены в 37 населенных пунктах. По словам руководства ведомства, несмотря на то, что Госгвардия существует чуть более одного года, уже видны существенные результаты ее работы.
Михаил Воробьев, начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области: «На сегодняшний день управление вневедомственной охраны, центр
Также руководители подразделений войск национальной гвардии посетили Мамаев курган. Офицеры почтили память погибших защитников Сталинграда минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. А заместитель руководителя командующего