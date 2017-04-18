В Волгограде подвели итоги работы подразделений Росгвардии в ЮВО

Руководители отделений войск национальной гвардии ЮВО обсудили итоги работы и наметили планы на 2017 год. В частности, подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной службы. Именно сотрудники этих структур Росгвардии тесно работают с населением: обеспечивают их охрану и безопасность как на массовых мероприятиях, так и в повседневной жизни.

В настоящее время в Волгоградской области работают 13 филиалов вневедомственной охраны. Подразделения представлены в 37 населенных пунктах. По словам руководства ведомства, несмотря на то, что Госгвардия существует чуть более одного года, уже видны существенные результаты ее работы.

Михаил Воробьев, начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области: «На сегодняшний день управление вневедомственной охраны, центр лицензионно-разрешительной работы добился определенных результатов. Нам есть что показать, чем поделиться, рассказать о тех наработках, которые есть, которые помогут нашим коллегам в их дальнейшем становлении».