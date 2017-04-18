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17:00 (мск), источник: Nur.kz

Тысяча комнат и ковры за 9 млн долларов: как выглядит дворец Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Daily Mail, ведет слишком роскошный образ жизни, пользуясь соответствующими атрибутами. В частности, издание опубликовало фоторепортаж о шикарной резиденции турецкого лидера, сообщает NUR.KZ.

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Издание отмечает, что величественное здание было построено на окраине Анкары.

Замок Ак Сарай располагается на холме, возвышающемся над городом. Строительство Белого дворца было завершено три года назад.

В здании располагается 1100 комнат, из которых 250 предназначены для Эрдогана и его семьи.

Издание отмечает, что дворец украшен мраморными полами, золотыми арматурами и акрами красной дорожки. Он в 30 раз больше, чем американский Белый дом, и считается самым большим дворцом мира, построенным за последние более чем 100 лет.

По данным издания, 8,8 миллионов долларов были потрачены только на ковры, и еще около 6,3 миллиона долларов — на 400 пар двойных дверей высотой 3 метра.

Каждый из огромного количества рулонов шелковых обоев был куплен за 2,5 тысяч долларов, в то время как каждый стакан стоит 314 долларов.

Ак сарай содержит множество спа-салонов, бассейнов, ванных комнат и турецких саун. Издание отмечает, что счета за отопление достигают 628 тысяч долларов каждую зиму.

На строительство резиденции было потрачено около 628 миллионов долларов.

При этом в Турции, пишет автор британского таблоида, две трети детей в стране живут в нищете, более двух миллионов человек стараются прожить менее чем на 3,7 доллара в день.

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