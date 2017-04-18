Тысяча комнат и ковры за 9 млн долларов: как выглядит дворец Эрдогана

Издание отмечает, что величественное здание было построено на окраине Анкары.

Замок Ак Сарай располагается на холме, возвышающемся над городом. Строительство Белого дворца было завершено три года назад.

В здании располагается 1100 комнат, из которых 250 предназначены для Эрдогана и его семьи.

Издание отмечает, что дворец украшен мраморными полами, золотыми арматурами и акрами красной дорожки. Он в 30 раз больше, чем американский Белый дом, и считается самым большим дворцом мира, построенным за последние более чем 100 лет.

По данным издания, 8,8 миллионов долларов были потрачены только на ковры, и еще около 6,3 миллиона долларов — на 400 пар двойных дверей высотой 3 метра.

Каждый из огромного количества рулонов шелковых обоев был куплен за 2,5 тысяч долларов, в то время как каждый стакан стоит 314 долларов.

Ак сарай содержит множество спа-салонов, бассейнов, ванных комнат и турецких саун. Издание отмечает, что счета за отопление достигают 628 тысяч долларов каждую зиму.

На строительство резиденции было потрачено около 628 миллионов долларов.

При этом в Турции, пишет автор британского таблоида, две трети детей в стране живут в нищете, более двух миллионов человек стараются прожить менее чем на 3,7 доллара в день.