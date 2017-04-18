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17:13 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области назначили мировых судей

Депутаты областной Думы утвердили пять претендентов на должности в суды.

На трехлетний срок назначены мировыми судьями во Фроловский район Станислав Згоник и в Городищенский район Татьяна Ковалева.

Десятилетний срок полномочий получили две судьи из Красноармейского района — Оксана Рассказова (91 судебный участок) и Наталья Сергеева (94 судебный участок). Обе они приступят к своей работе с 1 мая этого года.

Также на 10 лет мировым судьей назначена в Краснооктябрьском районе Елена Власова (судебный участок № 104).

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