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17:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дума г. Кстово Нижегородской области поддержала ликвидацию местной администрации

Дума г. Кстово Нижегородской области поддержала передачу полномочий от администрации города районной Кстовской администрации. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве внутренней политики правительства Нижегородской области 18 апреля 2017 года.

Согласно предоставленной информации, сегодня на заседании Думы депутаты единогласно поддержали проект решения о внесении изменений в Устав города по возложению полномочий горадминистрации на администрацию района. Предполагается, что публичные слушания и обнародование их результатов состоятся в мае 2017 года.

Как пояснили НИА «Нижний Новгород» в региональном министерстве внутренней политики, соответствующие решения Гордумы г. Кстово и Земского собрания Кстовского района вступят в силу по истечении срока полномочий Думы г. Кстово — после сентябрьских выборов в кстовскую Гордуму. До этого органы местного самоуправления города и района будут работать в нынешнем режиме.

«После вступления в силу изменений в уставы города и района в структуре органов местного самоуправления г. Кстово не будет существовать такого органа, как местная администрация. Её полномочия будет исполнять администрация района», — добавили в министерстве.

Напомним, что в 2015 году представительные органы МСУ Городецкого и Балахнинского районов также приняли решение об упразднении местных администраций. Тогда в областном правительстве поясняли, что в соответствии с ФЗ № 131 уставом поселения, являющегося административным центром района, может быть предусмотрено возложение полномочий местной администрации на районную. В этом случае местная администрация не образуется или ликвидируется.

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