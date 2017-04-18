Дума г. Кстово Нижегородской области поддержала ликвидацию местной администрации

Согласно предоставленной информации, сегодня на заседании Думы депутаты единогласно поддержали проект решения о внесении изменений в Устав города по возложению полномочий горадминистрации на администрацию района. Предполагается, что публичные слушания и обнародование их результатов состоятся в мае 2017 года.

Как пояснили НИА «Нижний Новгород» в региональном министерстве внутренней политики, соответствующие решения Гордумы г. Кстово и Земского собрания Кстовского района вступят в силу по истечении срока полномочий Думы г. Кстово — после сентябрьских выборов в кстовскую Гордуму. До этого органы местного самоуправления города и района будут работать в нынешнем режиме.

«После вступления в силу изменений в уставы города и района в структуре органов местного самоуправления г. Кстово не будет существовать такого органа, как местная администрация. Её полномочия будет исполнять администрация района», — добавили в министерстве.

Напомним, что в 2015 году представительные органы МСУ Городецкого и Балахнинского районов также приняли решение об упразднении местных администраций. Тогда в областном правительстве поясняли, что в соответствии с ФЗ № 131 уставом поселения, являющегося административным центром района, может быть предусмотрено возложение полномочий местной администрации на районную. В этом случае местная администрация не образуется или ликвидируется.