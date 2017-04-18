Делегация правительства Турции вылетела в Москву обсудить снятие санкций

Ранее, 13 апреля, о планируемой поездке в Россию рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Чиновник отметил, что планирует обсудить с российскими властями полное снятие ограничений. «Надеемся, что стороны придут к согласию по этому вопросу», — отметил Чавушоглу.

По информации издания, делегация проведет встречу с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем. В центре переговоров будет возможная отмена эмбарго на поставки продукции сельского хозяйства и снятие ряда иных ограничений.

Накануне, 17 апреля, эксперты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) оценили потери России из-за торговой войны с Турцией в сумму от $1,3 млрд до $1,5 млрд. Экономический ущерб был нанесен пошлинами на поставки зерна в Турцию.

О введении пошлины на поставки в Турцию российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота стало известно 16 марта. Пошлина на поставки пшеницы составила 130%. Причиной введения пошлин эксперты назвали то, что Россия все еще не отменила эмбарго на поставку турецких овощей.

Запрет на поставку сельскохозяйственной продукции из Турции был введен после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24. Эмбарго вступило в силу в январе 2016 года. После улучшения отношений двух стран часть ограничений, в частности, на поставку цитрусовых, была отменена.