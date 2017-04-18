Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
После победы «Газпрома» экспорту газа из США придет конец – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
22Цвет нации
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
18:12 (мск), источник: РБК

Делегация правительства Турции вылетела в Москву обсудить снятие санкций

В Москву вылетела делегация правительства Турции во главе с вице-премьером Мехметом Шимшеком, передает агентство Anadolu. В России турецкие чиновники обсудят снятие взаимных санкций.

По информации издания, делегация проведет встречу с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем. В центре переговоров будет возможная отмена эмбарго на поставки продукции сельского хозяйства и снятие ряда иных ограничений.

Ранее, 13 апреля, о планируемой поездке в Россию рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Чиновник отметил, что планирует обсудить с российскими властями полное снятие ограничений. «Надеемся, что стороны придут к согласию по этому вопросу», — отметил Чавушоглу.

Читайте также
Назван размер ущерба России от «помидорной войны» с Турцией

Накануне, 17 апреля, эксперты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) оценили потери России из-за торговой войны с Турцией в сумму от $1,3 млрд до $1,5 млрд. Экономический ущерб был нанесен пошлинами на поставки зерна в Турцию.

О введении пошлины на поставки в Турцию российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота стало известно 16 марта. Пошлина на поставки пшеницы составила 130%. Причиной введения пошлин эксперты назвали то, что Россия все еще не отменила эмбарго на поставку турецких овощей.

Запрет на поставку сельскохозяйственной продукции из Турции был введен после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24. Эмбарго вступило в силу в январе 2016 года. После улучшения отношений двух стран часть ограничений, в частности, на поставку цитрусовых, была отменена.

Комментарии
13
наталья попова
Мы те, кто слушал "Руки Вверх" и "Ласковый Май". Мы те, кого мамы звали домой крича с балкона. Мы те, кто писал письма бумажные, а не sms. Мы те, чьи друзья были не в online, а во дворе. Мы те, кто играл не в сетевые игры, а в прятки и войнушку. Наше детство было супер!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
maksat
Красиво сказано! Но хвастать прослушиванием "рук вверх" и "ласковых маев" не стоит - всё-таки это дешевейшая низкосортная попса, не имеющая к музыке никакого отношения. А то люди могут сделать выводы о Вас...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Россиянен
смотрю любят они вовика сперва расположить к себе а потом пинка дать, но вовику не привыкать
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: связи России и Турции восстанавливаются быстрыми темпами
10 марта© Ньюстюб
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
РФ и Турция договорились как можно скорее снять взаимные санкции
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
Суд арестовал отца полковника Захарченко
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь