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18:22 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов рассказал, когда в регионе появится нефтеперерабатывающий завод

НПЗ будет рентабельным, если на территории области будут добывать 3 млн тонн нефти в год.

Источник: РИА "Новости"

Нефтеперерабатывающий завод в Калининградской области будет построен, если на ее территории и в прибрежном шельфе будет добываться в год не менее 3 млн тонн нефти. Об этом в прямом эфире радиостанции «Авторадио Калининград» рассказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

«Что касается НПЗ, мы действительно недавно встречались с главой “Лукойла” Вагитом Алекперовым и эту тему тоже обсуждали. К сожалению, сейчас в мире такая технология нефтепереработки присутствует, которая позволяет делать рентабельным НПЗ, если он перерабатывает в год от 3 млн тонн нефти и выше. У нас добывается в области чуть меньше миллиона. Строить НПЗ пока экономически совсем не целесообразно. Но с учетом планов компании “Лукойл”, которая собирается вложить в развитие добычи 140 млрд рублей, в том числе и прибрежной на Балтике. Поэтому мы можем до такого объема потенциально добраться, 3 млн тонн и выше. В этом случае “Лукойл” или какая другая компания может быть заинтересована в строительстве НПЗ на нашей территории», — отметил Антон Алиханов.

Напомним, что в середине декабря прошлого Корпорация развития Калининградской области заявила об интересе к проекту по созданию в регионе небольшого нефтеперерабатывающего завода.

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