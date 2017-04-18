Назарбаев освободил ответственного секретаря МОН РК от должности
Амерхан Рахимжанов освобожден от должности ответственного секретаря МОН РК, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Амерхан Рахимжанов освобожден от должности ответственного секретаря МОН РК, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
«Распоряжением Главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.
Рахимжанов был назначен на пост ответсекретаря МОН РК 16 ноября 2015 года. Кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор. Стажировался с 1995 по 1999 годы в Японии по проекту обмена государственными служащими в целях изучения системы образования, общего администрирования и японского языка.
В разные годы занимал руководящие должности в министерствах, администрации президента РК, канцелярии
Был заместителем акима Актюбинской области,
Руководил астанинским городским общественным штабом кандидата в президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2011 году.
Депутат мажилиса парламента РК V созыва по партийному списку