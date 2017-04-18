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19:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Назарбаев освободил ответственного секретаря МОН РК от должности

Амерхан Рахимжанов освобожден от должности ответственного секретаря МОН РК, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Newtimes.kz

«Распоряжением Главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.

Рахимжанов был назначен на пост ответсекретаря МОН РК 16 ноября 2015 года. Кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор. Стажировался с 1995 по 1999 годы в Японии по проекту обмена государственными служащими в целях изучения системы образования, общего администрирования и японского языка.

В разные годы занимал руководящие должности в министерствах, администрации президента РК, канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

Был заместителем акима Актюбинской области, вице-министром культуры и информации РК, заместителем акима Астаны.

Руководил астанинским городским общественным штабом кандидата в президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2011 году.

Депутат мажилиса парламента РК V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» в 2014—2015 годах.

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