Назарбаев освободил ответственного секретаря МОН РК от должности

«Распоряжением Главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении.

Рахимжанов был назначен на пост ответсекретаря МОН РК 16 ноября 2015 года. Кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор. Стажировался с 1995 по 1999 годы в Японии по проекту обмена государственными служащими в целях изучения системы образования, общего администрирования и японского языка.

В разные годы занимал руководящие должности в министерствах, администрации президента РК, канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

Был заместителем акима Актюбинской области, вице-министром культуры и информации РК, заместителем акима Астаны.

Руководил астанинским городским общественным штабом кандидата в президенты Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в 2011 году.