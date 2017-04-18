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18:54 (мск), источник: РИА Новости

Россия и Турция договорились как можно скорее снять взаимные ограничения

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия и Турция выразили желание снять большую часть взаимных ограничений по поставкам продукции АПК, намерены в ближайшие две недели провести серию консультаций и выработать график дальнейших действия, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Во вторник в Москве состоялись переговоры вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека.

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«Участники отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки, также было подчеркнуто общее понимание, что по некоторым чувствительным вопросам требуется поэтапная работа», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что «в течение двух недель будут проведены интенсивные консультации для выработки графика дальнейших действий, график будет предусматривать сроки, этапы снятия отдельных существующих ограничений».

Кроме того, в ходе встречи Дворкович также обратил внимание, «что российская сторона, в любом случае, ждет от турецких партнеров отмены ограничений, введенных в этом году, на поставки зерна».

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