Россия и Турция договорились как можно скорее снять взаимные ограничения

Во вторник в Москве состоялись переговоры вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и вице-премьера правительства Турции Мехмета Шимшека.

«Участники отметили, что есть общее стремление снять максимальное количество ограничений, которые на данный момент существуют, в максимально короткие сроки, также было подчеркнуто общее понимание, что по некоторым чувствительным вопросам требуется поэтапная работа», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что «в течение двух недель будут проведены интенсивные консультации для выработки графика дальнейших действий, график будет предусматривать сроки, этапы снятия отдельных существующих ограничений».

Кроме того, в ходе встречи Дворкович также обратил внимание, «что российская сторона, в любом случае, ждет от турецких партнеров отмены ограничений, введенных в этом году, на поставки зерна».