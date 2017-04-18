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21:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников намерен изменить налоговую систему в регионе

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников намерен изменить налоговую политику в регионе.

В интервью «Компаньон Magazine» глава региона рассказал, что как специалист по налоговой политике намерен создать такую налоговую систему, при которой бы «все платили».

«Сейчас проблема заключается в том, что один платит, а другой нет. Я знаю, как собрать деньги с мигрантов, с недвижимости, с легализации, как стимулировать малых предпринимателей платить налоги. При этом налоговая тема не единственная. В Пермском крае есть неравнодушные люди, которые многого в своей жизни добились и хотят оставить след в истории края. Мы должны дать им такую возможность», — сказал господин Решетников.

По его словам, один из механизмов для развития экономики края может быть создание новых торгово-развлекательных центров, аквапарка, зоосада, предоставление предпринимателям нормальных возможностей для работы. «Проезжая через микрорайон Нагорный, обратил внимание на то, что там всё заставлено ларьками, по тротуарам не пройти. Это ведь вопрос к власти, надо их задавать, менять правила», — отметил он.

Также господин Решетников высказался насчет застройки Пермского района: «Спросил Александра Павловича Кузнецова (глава района — “Ъ”), зачем в Пермском районе строят такое количество жилья, если территория не обеспечена социальной инфраструктурой. Отвечает: была поставлена такая задача. Пояснил, что теперь надо остановиться и обеспечить жителей детскими садами, школами, поликлиниками, а затем двигаться дальше, если возникнет потребность и будут деньги. Считаю, что надо быть честными со всеми и не создавать своими решениями проблемы на завтра».

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