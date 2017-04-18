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21:47 (мск), источник: СуперОмск

Медведев едет в Омск на форум «Единой России» по культуре

Через неделю, 25 апреля, Омск посетит премьер-министр России Дмитрий Медведев, который в качестве председателя «Единой России» примет участие в партийном форуме по культуре.

Источник: РИА "Новости"

О грядущем визите премьера ранее сообщал «СуперОмск», сейчас информацию подтвердила замсекретаря Генсовета ЕР Ольга Баталина.

На форуме в Омске партийцы обсудят состояние учреждений культуры в муниципалитетах, их доступность в сельской местности и материально-техническую базу, вопросы дополнительного образования, а также меры по поддержке одаренных детей.

«Во второй половине дня пройдет пленарное заседание, на котором председатель партии Дмитрий Медведев встретится с представителями дискуссионных площадок, обсудит с ними результаты и даст рекомендации», — отмечается в официальном сообщении.

Однако, председатель правительства РФ и «Единой России» вряд ли посетит Омск исключительно для разговоров о культуре. С высокой степенью вероятности пройдут разговоры и о предстоящих выборах в контексте плохих показателей «Единой России» в городе на минувшем избирательном цикле.

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