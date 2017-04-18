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21:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сандакову и Цыбко отказали в проверке сотрудников ФСБ

Вопреки решению Генпрокурора.

Источник: УралИнформБюро

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков и экс-сенатор от Южного Урала Константин Цыбко не смогли доказать нарушения со стороны следствия по своим уголовным делам. Их жалобы, пройдя через разные инстанции, уперлись в прокурора 308 военной прокуратуры гарнизона ЦВО Виталия Белого, который отказал в проверке действий чекистов.

Подполковник юстиции заключил, что надзор за деятельностью сотрудников УФСБ России по Челябинской области «в компетенцию органов военной прокуратуры не входит». Таким образом, пояснил «Уралинформбюро» Константин Цыбко, Белый нарушил прямое поручение Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и должен отвечать за такое явное несоблюдение субординации.

«Местный прокурор, челябинский, сказал генеральному, что он отказывается выполнять его поручение, по причине того, что Кузьмин (подполковник ФСБ, на которого пожаловался экс-сенатор. — прим. ред.) не военнослужащий. То есть он сказал, что генпрокурор плохо знает вообще законы и ни в чем не разбирается, а он сам тут во всем гарнизоне очень крутой мужик. Примерно такая история. Если нужна лично моя позиция, то я на стороне генпрокурора в этом вопросе — он правильно дал поручение гарнизонному прокурору провести проверку. А гарнизонный прокурор, по всей видимости потому, что на него есть компромат и он находится в зависимости от этого Кузьмина — он отказался проводить проверку», — рассудил Цыбко.

Изначально экс-сенатор подал жалобу в службу собственной безопасности ФСБ РФ. Затем ее направили в Генпрокуратуру РФ и далее военным прокурорам. В обращении говорится, что теперь уже бывший начальник 1-го отделения отдела экономической безопасности челябинского УФСБ Олег Кузьмин незаконно заполучил разрешение на прослушку пяти телефонных номеров Цыбко, только два из которых действительно принадлежат экс-сенатору. Остальные же числятся за совершенно посторонними гражданами.

Стоит напомнить, что Цыбко обвиняется в получении около 27 миллионов рублей за политическое покровительство экс-сити-менеджеру Озерска Евгению Тарасову и лоббирование интересов бизнесмена Олега Лакницкого.

Бывший вице-губернатор Николай Сандаков узнал о вердикте военного прокурора из разговора с журналистом «Уралинформбюро». Он заверил, что отказ в проверке будет опротестован так же, как и аналогичное решение прокурора Челябинской области Александра Кондратьева. «У областной прокуратуры тоже из аргументации три строчки. Пишут, что, по их мнению, никто ничего не нарушал. И все. Мы совершенно точно будем обжаловать решение областного прокурора — на прошлой неделе я такую задачу поставил защите. Когда подобный ответ придет и из военной прокуратуры, понятно, что мы и его будем обжаловать», — пояснил экс-чиновник.

Жалобой Сандакова чекисты заниматься также не стали, перенаправив ее в прокуратуру Центрального военного округа и Челябинской области. Защита обвиняемого указывает на фальсификацию следователями доказательств о его встрече с бывшим сити-менеджером Озерска Евгением Тарасовым в ресторане «Грузинский дворик» в 2011 году, где он вместе с Цыбко якобы вымогал у чиновника деньги.

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Сандакову и Цыбко отказали в проверке сотрудников ФСБ
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