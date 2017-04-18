Вице-мэр Уфы Филиппов прокомментировал информацию об увольнении

Ближе к вечеру ситуацию «Комсомолке» прокомментировал сам Александр Филиппов:

— О том, что я якобы уволен, знаю пока только из СМИ. Каких-либо уведомлений по данному факту или даже банального телефонного звонка я не получал. Законных оснований для принятия решения о моем увольнении в связи с утратой доверия нет. Если комиссия все же направила главе заключение о наличии конфликта интересов, то это может быть одним из элементов атаки идущей сейчас против города.

Если в нарушение закона по мне будет принято решение об увольнении, это сразу нанесет удар и по мэру, так как при конфликте интересов увольнению подлежит и тот, кто допустил конфликт и его руководитель. Мы, совместно с Иреком Ишмухаметовичем, используем все возможные правовые механизмы для защиты интересов города.