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19:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Вице-мэр Уфы Филиппов прокомментировал информацию об увольнении

По словам заместителя Ялалова, сам он уведомлений по данному факту не получал.

В башкирской столице разгорелся очередной скандал. Сегодня, 18 апреля, своего поста лишился вице-мэр Уфы Александр Филиппов. Информацию изданию предоставил источник в органах власти, позже ее подтвердил сайт мэрии.

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Ближе к вечеру ситуацию «Комсомолке» прокомментировал сам Александр Филиппов:

— О том, что я якобы уволен, знаю пока только из СМИ. Каких-либо уведомлений по данному факту или даже банального телефонного звонка я не получал. Законных оснований для принятия решения о моем увольнении в связи с утратой доверия нет. Если комиссия все же направила главе заключение о наличии конфликта интересов, то это может быть одним из элементов атаки идущей сейчас против города.

Если в нарушение закона по мне будет принято решение об увольнении, это сразу нанесет удар и по мэру, так как при конфликте интересов увольнению подлежит и тот, кто допустил конфликт и его руководитель. Мы, совместно с Иреком Ишмухаметовичем, используем все возможные правовые механизмы для защиты интересов города.

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