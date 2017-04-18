Вице-мэр Уфы Филиппов прокомментировал информацию об увольнении
По словам заместителя Ялалова, сам он уведомлений по данному факту не получал.
По словам заместителя Ялалова, сам он уведомлений по данному факту не получал.
В башкирской столице разгорелся очередной скандал. Сегодня, 18 апреля, своего поста лишился
Ближе к вечеру ситуацию «Комсомолке» прокомментировал сам Александр Филиппов:
— О том, что я якобы уволен, знаю пока только из СМИ.
Если в нарушение закона по мне будет принято решение об увольнении, это сразу нанесет удар и по мэру, так как при конфликте интересов увольнению подлежит и тот, кто допустил конфликт и его руководитель. Мы, совместно с Иреком Ишмухаметовичем, используем все возможные правовые механизмы для защиты интересов города.