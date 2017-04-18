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19:47 (мск), источник: РИА Новости

Мэй не будет участвовать в предвыборных теледебатах

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не примет участие в предвыборных телевизионных дебатах, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Консервативной партии.

Источник: РИА Новости

«Нет, она не будет принимать участие. Выбор очевиден между сильным и стабильным лидерством во имя национальных интересов во главе с Терезой Мэй или слабым и нестабильным коалиционным правительством под управлением Джереми Корбина (лидер Лейбористской партии — ред.)», — сказал он.

Корбин уже отреагировал на данное объявление, написав в Twitter: «Если всеобщие выборы касаются лидерства, как Тереза Мэй сообщила сегодня утром, то она не должна уклоняться от теледебатов лицом к лицу».

Во вторник британский премьер объявила, что призовет парламент поддержать проведение досрочных всеобщих выборов 8 июня.

Как ожидается, депутаты проголосуют по вопросу о проведении всеобщих выборов уже в среду. Как ожидается, они поддержат предложение Мэй, поскольку лидеры оппозиционных партий уже приветствовали идею провести досрочные выборы.

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