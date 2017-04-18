Мэй не будет участвовать в предвыборных теледебатах

«Нет, она не будет принимать участие. Выбор очевиден между сильным и стабильным лидерством во имя национальных интересов во главе с Терезой Мэй или слабым и нестабильным коалиционным правительством под управлением Джереми Корбина (лидер Лейбористской партии — ред.)», — сказал он.

Корбин уже отреагировал на данное объявление, написав в Twitter: «Если всеобщие выборы касаются лидерства, как Тереза Мэй сообщила сегодня утром, то она не должна уклоняться от теледебатов лицом к лицу».

Во вторник британский премьер объявила, что призовет парламент поддержать проведение досрочных всеобщих выборов 8 июня.

Как ожидается, депутаты проголосуют по вопросу о проведении всеобщих выборов уже в среду. Как ожидается, они поддержат предложение Мэй, поскольку лидеры оппозиционных партий уже приветствовали идею провести досрочные выборы.