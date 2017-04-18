В Госдуму внесли проект о лишении гражданства осужденных за терроризм

Авторами законопроекта выступили Владимир Васильев (ЕР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СР) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Как отмечается в пояснительной записке, действующее законодательство Российской̆ Федерации не предусматривает отмены решений о приобретении российского гражданства в отношении лиц, совершивших преступления террористического характера.

«В этой̆ связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 22 Федерального закона “О гражданстве Российской̆ Федерации”, согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской̆ Федерации будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты полагают, что предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить реализацию дополнительных мер по защите граждан от терроризма и будут способствовать упреждению совершения преступлений террористического характера лицами, получившими российское гражданство.

«Принятие Федерального закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир 24» заявил, что РФ лишать никого гражданства не может по Конституции, но может отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. Поводом для этого заявления стало сообщение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что за членство в запрещенной террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) казахстанцев будут лишать гражданства.