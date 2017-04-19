Главное из деклараций о доходах чиновников Кремля и Белого дома

Оказалось, что самый богатый в АП — замглавы администрации президента Сергей Кириенко — заработал больше Владимира Путина в 10 раз. В 15 раз больше — задекларированный доход жены пресс-секретаря президента. Самое главное из деклараций чиновников АП и министров — в обзоре РБК.
8,85 млн руб. в 2016 году заработал президент Владимир Путин. Его доход, хоть и ненамного, но уменьшился по сравнению с прошлым годом (8,89 млн руб.).
0 руб. задекларировала жена премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана. Сам Медведев задекларировал доход в 8,6 млн руб., квартиру площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21.
В 10 раз больше Путина заработал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко — его личный доход составил 85,5 млн руб. Таким образом, он стал самым богатым в АП.
В 15 раз больше Путина заработала Татьяна Навка — супруга пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова. Ее доход составил 120,8 млн руб. Доход Пескова — 12,8 млн руб. С семейным доходом в 133,6 млн руб., они стали самой богатой семьей в АП.
10,1 млн руб. — средний доход по АП в 2016 году, что на 1,1 млн руб, меньше, чем в 2015 году.
2,8 млн руб. — самый низкий доход, задекларированный чиновником АП. Это детский омбудсмен Анна Кузнецова. Доход семьи Кузнецовых — 2,9 млн руб.
В 12 раз больше, чем годом ранее заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. За 2016 год он заработал 582,1 млн руб. и стал чиновником с самым высоким личным доходом из членов правительства России. Кузнецов нарастил доход за счет «вкладов, а также операций с недвижимостью, которая декларировалась ранее», сообщила РБК пресс-служба Минкавказа. Совокупный семейный доход Кузнецова составил 614,9 млн руб.
В 9 раз меньше, чем годом ранее заработал глава Минсельхоза Александр Ткачев. Он задекларировал самый скромный в Белом доме доход в 5,6 млн руб.
От 90 до 200 тыс. евро по данным сайта yachtall.com может на вторичном рынке стоить яхта Жано Престиж-36. Такую яхту задекларировал специальный представитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрий Ливанов, став единственным в АП обладателем яхты. Личный доход Ливанова составил 25,6 млн руб., семейный — 35,3 млн руб.
170 тыс кв.м. — площадь самого большого земельного участка в собственности сотрудников АП. Он принадлежит семье советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко, его доля составляет ½ или 85 тыс кв.м.
908,4 кв.м — площадь самого большого жилого дома в собственности сотрудников АП. Он принадлежит полномочному представителю президента в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.
332 кв.м — площадь самой большой квартиры в собственности сотрудников АП. Она принадлежит помощнику президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимиру Кожину.
8223,6 кв. м — площадь участка земли в Италии, задекларированной вице-премьером Александром Хлопониным.