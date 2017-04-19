С Думой о миллионах: исследование деклараций российского парламента

Источник: Reuters

Для сравнения средних доходов парламентариев РБК взя​л данные деклараций депутатов последних двух созывов (шестого и седьмого) за 2011−2016 гг.

Максимальное увеличение среднего заработка парламентариев по фракциям за шесть лет составило 30%, а упали доходы у двух из четырех думских фракций

У депутатов «Единой России» в среднем с 2011 года доходы снизились почти наполовину — с 36 млн до 20,7 млн руб., а «Справедливой России» — с 15,7 млн до 12,5 млн руб. В то же время у коммунистов за шесть лет средний доход увеличился с 10 млн до 13 млн руб. У ЛДПР рост незначительный — с 9,6 млн до 10,7 млн руб. Рост доходов у двух оппозиционных фракций при одновременном падении доходов у единороссов политолог Николай Миронов связал с разным подходом к проверке деклараций. По его мнению, согласно неформальной практике власти тщательнее проверяют декларации оппозиционеров, нежели депутатов от партии власти. Потеря статуса Политолог Аббас Галлямов связал общее «обеднение» Думы с установкой Кремля на выведение крупного бизнеса из нижней палаты, в результате чего по одномандатным округам в последний созыв прошло меньше бизнесменов.

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«Избавление от бизнеса в ГД — это хороший пиар-проект, который понравится рядовым избирателям, но это плохо с точки зрения стратегии. В России экономика потому и находится в полуобморочном состоянии, что она подчинена политике, а отсечение представителей бизнеса от законотворческого процесса эту подчиненность еще больше усилит», — рассуждает эксперт. В нижней палате последнего созыва меньше бизнесменов из-за ограничений для депутатов по зарубежным счетам и неформальных требований к декларациям, объяснил РБК справоросс Олег Шеин. Эти ограничения усилились после резонансной истории с единороссом Владимиром Пехтиным, у которого в 2013 году была обнаружена сокрытая собственность в США. Снижение количества богачей в Думе связано еще и с тем, что сама нижняя палата серьезно утратила свое влияние в последние годы, уверен Шеин. «За это время парламент превратился в штамповальную машинку даже не только для инициатив администрации президента или правительства, а для любых ведомств», — отметил он. Таким образом, для представителей крупного бизнеса теряется смысл выдвигаться в парламент. Девять из десяти богатейших депутатов — единороссы Состав Госдумы седьмого созыва обновился по сравнению с шестым почти наполовину, что отразилось и на доходах. По сравнению с 2015 годом в топе самых богатых парламентариев сменилось шесть из десяти фамилий.

Фракция «Единой России» в 2016 году укрепила свое положение в топе богатейших депутатов Госдумы. В 2016 году в десятку вошли девять единороссов и один коммунист, тогда как в 2015 году члены партии власти занимали восемь строчек в рейтинге думских богачей. Среди богатейших депутатов оказались два новобранца:7 млн руб., второй новичок в топе — единственный в десятке коммунист Владимир Блоцкий (девятое место, 260 млн руб. годового дохода). Топ-10 депутатов с самыми низкими доходами за 2016 год полностью обновился по сравнению с 2015-м. Среди самых «бедных» депутатов — шесть представителей «Единой России», по одному депутату от КПРФ и «Справедливой России» и два члена ЛДПР. Как ранее подсчитал РБК, базовые зарплаты сенаторов и депутатов, приравненные к заработкам гражданских министров, составляют с 2015 года 359,5 тыс. рублей. (около 4,3 млн рублей в год). В тройке богатейших жен депутатов самая материально обеспеченная — супруга коммуниста Александра Некрасова: за 2016 год она заработала 645 млн руб. Второе и третье места у жен депутатов от фракции «Единая Россия» Сергея Петрова (220 млн руб.) и Владимира Синяговского (187 млн руб.).

Самым состоятельным лидером фракции в Госдуме стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский

За год он значительно увеличил свои доходы до 79 млн руб. (с 5,3 млн руб. в 2015 году). Рост заработков основателя ЛДПР связан с продажей недвижимости, пояснил РБК собеседник в окружении лидера партии. Доходы остальных лидеров фракций снизились или остались на уровне 2015 года и находятся в пределах 4,5−5,9 млн руб. Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина в 2016 году составил 62,1 млн руб. В прошлом году на посту первого замглавы администрации президента он задекларировал 87,1 млн руб.

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Самые медийные депутаты Госдумы, Ирина Яровая и Наталья Поклонская, не показали высоких доходов в 2016 году. Яровая заработала за год 6,7 млн руб., что почти на 1 млн больше, чем в 2015 году (5,5 млн руб.). Поклонская задекларировала в 2016 году 2,6 млн руб. дохода (2,3 млн руб. в 2015 году по предвыборной декларации). Из ее декларации за 2016 год пропали данные мужа. Обладателем самой большой квартиры среди депутатов в 2016 году, как и годом раньше, стал депутат от «Единой России» Иосиф Кобзон: его жилье площадью 671 кв. м находится в Москве. Самый просторный жилой дом (3181 кв. м) задекларировал депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров, наиболее крупный земельный участок — депутат от «Единой России» Петр Толстой (162 га). Самым большим автопарком (19 машин) владеет единоросс Владислав Резник. «Кто показывает большие доходы и значительное количество имущества, тот, с большей вероятностью, говорит правду», — прокомментировала РБК политолог Екатерина Шульман. Она предлагает обратить особое внимание не на богатейших депутатов, а на тех, кто занимает должности в руководстве нижней палаты и показывает «нарочито аскетичную картину». «Вам сразу станет понятно, кто тут большой человек, — рассуждает эксперт. — У них служебная квартира и сумма, равная зарплате: «Посмотрите на мою декларацию, я вам ничего не расскажу». Сенаторы разбогатели в два раза В отличие от представителей нижней палаты парламента члены Совета Федерации за год увеличили свои средние доходы. По данным деклараций, средний доход сенатора в 2016 году (30 млн руб.) почти в два раза превышает аналогичный показатель 2015 года (16 млн руб.).

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Во многом это связано с тем, что самый богатый из сенаторов в 2016 году Валерий Пономарев, представитель Камчатки, задекларировал доход в 2,6 млрд руб. За год до этого он заработал в 2,5 раза меньше — 1 млрд руб. Супруга Пономарева задекларировала 32,7 млн руб. дохода. Сенатору также принадлежат три квартиры общей площадью 505 кв. м, четыре автостоянки (еще одной владеет его жена), три нежилых помещения и четыре автомобиля — Bentley Arnage, Porsche Cayenne, Ferrari и ГАЗ-21. По информации Forbes, Пономарев является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, и акционером Интерпромбанка. На втором месте по доходам в Совете Федерации — сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, который в 2016 году заработал 318 млн руб. В 2013 году он стал фигурантом расследования Алексея Навального, который нашел у политика поместье площадью 10,9 га во Франции. Навальный назвал Бабакова, который тогда был депутатом Госдумы, «самым бедным депутатом»: в 2011 году тот, согласно декларации, заработал всего 1,9 млн руб. На третьем месте по доходам за прошлый год среди сенаторов — представитель от Курской области Виталий Богданов. Он владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг», в который входят радиостанции «Наше радио», Best FM, Rock FM и «Радио Jazz», а также несколько агентств и телеканал «Наше ТВ». Годовой доход Богданова составил 222,9 млн руб.

Регионом с самыми высокими доходами сенаторов остался Камчатский край: оба сенатора от него попали в список самых богатых

Помимо Пономарева с 2,6 млрд руб. субъект представляет сенатор Борис Невзоров (четвертое место в топ-10) с 173,9 млн руб. годового дохода. В тройке лидирующих субъектов РФ по заработкам сенаторов, которые эти регионы представляют, также находятся Тульская и Курская области. Регионом с самыми низкими доходами сенаторов стала Карачаево-Черкесия. Этот регион в Совфеде представляют Рауф Арашуков (у него минимальный доход среди сенаторов за 2016 год — 1,6 млн руб.) и Ахмат Салпагаров (4,7 млн руб. за 2016 год). Второе и третье место среди самых «бедных» регионов по доходам сенаторов занимают соответственно Ставропольский край и Калининградская область.

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​Политолог Миронов говорит об основных трех группах сенаторов: «политический хоспис, то есть высокопоставленные отставники на “политической пенсии”, технический пул лоббистов от губернаторов и бизнесмены, получившие мандат ради статуса». В среднем сенаторы богаче депутатов именно благодаря заседающим там состоятельным отставникам и крупным бизнесменам. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2016 году 22,8 млн руб. — на 1,8 млн больше, чем в прошлом году. Ее супруг, Владимир Матвиенко, в 2016 году задекларировал доход в 17 млн руб. Среди глав комитетов Совфеда самым богатым оказался председатель комитета по экономической политике, сенатор от Ямало-Ненецкого округа Юрий Неелов. Его доход в прошлом году составил 15,4 млн руб. Меньше всех среди глав комитетов в 2016 году заработал председатель комитета по международной политике Константин Косачев. Его доход достиг 4,7 млн руб. (на 100 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году). Его супруга задекларировала 2,5 млн руб. дохода за год.

Сенаторы с самыми богатыми женами декларируют относительно скромный доход