С Думой о миллионах: исследование деклараций российского парламента

Для сравнения средних доходов парламентариев РБК взял данные деклараций депутатов последних двух созывов (шестого и седьмого) за 2011−2016 гг.
Максимальное увеличение среднего заработка парламентариев по фракциям за шесть лет составило 30%, а упали доходы у двух из четырех думских фракций
У депутатов «Единой России» в среднем с 2011 года доходы снизились почти наполовину — с 36 млн до 20,7 млн руб., а «Справедливой России» — с 15,7 млн до 12,5 млн руб. В то же время у коммунистов за шесть лет средний доход увеличился с 10 млн до 13 млн руб. У ЛДПР рост незначительный — с 9,6 млн до 10,7 млн руб.
Рост доходов у двух оппозиционных фракций при одновременном падении доходов у единороссов политолог Николай Миронов связал с разным подходом к проверке деклараций. По его мнению, согласно неформальной практике власти тщательнее проверяют декларации оппозиционеров, нежели депутатов от партии власти.
Потеря статуса
Политолог Аббас Галлямов связал общее «обеднение» Думы с установкой Кремля на выведение крупного бизнеса из нижней палаты, в результате чего по одномандатным округам в последний созыв прошло меньше бизнесменов.
«Избавление от бизнеса в ГД — это хороший пиар-проект, который понравится рядовым избирателям, но это плохо с точки зрения стратегии. В России экономика потому и находится в полуобморочном состоянии, что она подчинена политике, а отсечение представителей бизнеса от законотворческого процесса эту подчиненность еще больше усилит», — рассуждает эксперт.
В нижней палате последнего созыва меньше бизнесменов из-за ограничений для депутатов по зарубежным счетам и неформальных требований к декларациям, объяснил РБК справоросс Олег Шеин. Эти ограничения усилились после резонансной истории с единороссом Владимиром Пехтиным, у которого в 2013 году была обнаружена сокрытая собственность в США.
Снижение количества богачей в Думе связано еще и с тем, что сама нижняя палата серьезно утратила свое влияние в последние годы, уверен Шеин. «За это время парламент превратился в штамповальную машинку даже не только для инициатив администрации президента или правительства, а для любых ведомств», — отметил он. Таким образом, для представителей крупного бизнеса теряется смысл выдвигаться в парламент.
Девять из десяти богатейших депутатов — единороссы
Состав Госдумы седьмого созыва обновился по сравнению с шестым почти наполовину, что отразилось и на доходах. По сравнению с 2015 годом в топе самых богатых парламентариев сменилось шесть из десяти фамилий.
Фракция «Единой России» в 2016 году укрепила свое положение в топе богатейших депутатов Госдумы. В 2016 году в десятку вошли девять единороссов и один коммунист, тогда как в 2015 году члены партии власти занимали восемь строчек в рейтинге думских богачей. Среди богатейших депутатов оказались два новобранца:7 млн руб., второй новичок в топе — единственный в десятке коммунист Владимир Блоцкий (девятое место, 260 млн руб. годового дохода).
Топ-10 депутатов с самыми низкими доходами за 2016 год полностью обновился по сравнению с 2015-м. Среди самых «бедных» депутатов — шесть представителей «Единой России», по одному депутату от КПРФ и «Справедливой России» и два члена ЛДПР.
Как ранее подсчитал РБК, базовые зарплаты сенаторов и депутатов, приравненные к заработкам гражданских министров, составляют с 2015 года 359,5 тыс. рублей. (около 4,3 млн рублей в год).
В тройке богатейших жен депутатов самая материально обеспеченная — супруга коммуниста Александра Некрасова: за 2016 год она заработала 645 млн руб. Второе и третье места у жен депутатов от фракции «Единая Россия» Сергея Петрова (220 млн руб.) и Владимира Синяговского (187 млн руб.).
Самым состоятельным лидером фракции в Госдуме стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский
За год он значительно увеличил свои доходы до 79 млн руб. (с 5,3 млн руб. в 2015 году). Рост заработков основателя ЛДПР связан с продажей недвижимости, пояснил РБК собеседник в окружении лидера партии.
Доходы остальных лидеров фракций снизились или остались на уровне 2015 года и находятся в пределах 4,5−5,9 млн руб. Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина в 2016 году составил 62,1 млн руб. В прошлом году на посту первого замглавы администрации президента он задекларировал 87,1 млн руб.
Самые медийные депутаты Госдумы, Ирина Яровая и Наталья Поклонская, не показали высоких доходов в 2016 году. Яровая заработала за год 6,7 млн руб., что почти на 1 млн больше, чем в 2015 году (5,5 млн руб.). Поклонская задекларировала в 2016 году 2,6 млн руб. дохода (2,3 млн руб. в 2015 году по предвыборной декларации). Из ее декларации за 2016 год пропали данные мужа.
Обладателем самой большой квартиры среди депутатов в 2016 году, как и годом раньше, стал депутат от «Единой России» Иосиф Кобзон: его жилье площадью 671 кв. м находится в Москве. Самый просторный жилой дом (3181 кв. м) задекларировал депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров, наиболее крупный земельный участок — депутат от «Единой России» Петр Толстой (162 га). Самым большим автопарком (19 машин) владеет единоросс Владислав Резник.
«Кто показывает большие доходы и значительное количество имущества, тот, с большей вероятностью, говорит правду», — прокомментировала РБК политолог Екатерина Шульман. Она предлагает обратить особое внимание не на богатейших депутатов, а на тех, кто занимает должности в руководстве нижней палаты и показывает «нарочито аскетичную картину». «Вам сразу станет понятно, кто тут большой человек, — рассуждает эксперт. — У них служебная квартира и сумма, равная зарплате: «Посмотрите на мою декларацию, я вам ничего не расскажу».
Сенаторы разбогатели в два раза
В отличие от представителей нижней палаты парламента члены Совета Федерации за год увеличили свои средние доходы. По данным деклараций, средний доход сенатора в 2016 году (30 млн руб.) почти в два раза превышает аналогичный показатель 2015 года (16 млн руб.).
Во многом это связано с тем, что самый богатый из сенаторов в 2016 году Валерий Пономарев, представитель Камчатки, задекларировал доход в 2,6 млрд руб. За год до этого он заработал в 2,5 раза меньше — 1 млрд руб. Супруга Пономарева задекларировала 32,7 млн руб. дохода. Сенатору также принадлежат три квартиры общей площадью 505 кв. м, четыре автостоянки (еще одной владеет его жена), три нежилых помещения и четыре автомобиля — Bentley Arnage, Porsche Cayenne, Ferrari и ГАЗ-21. По информации Forbes, Пономарев является совладельцем «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, и акционером Интерпромбанка.
На втором месте по доходам в Совете Федерации — сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, который в 2016 году заработал 318 млн руб. В 2013 году он стал фигурантом расследования Алексея Навального, который нашел у политика поместье площадью 10,9 га во Франции. Навальный назвал Бабакова, который тогда был депутатом Госдумы, «самым бедным депутатом»: в 2011 году тот, согласно декларации, заработал всего 1,9 млн руб.
На третьем месте по доходам за прошлый год среди сенаторов — представитель от Курской области Виталий Богданов. Он владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг», в который входят радиостанции «Наше радио», Best FM, Rock FM и «Радио Jazz», а также несколько агентств и телеканал «Наше ТВ». Годовой доход Богданова составил 222,9 млн руб.
Регионом с самыми высокими доходами сенаторов остался Камчатский край: оба сенатора от него попали в список самых богатых
Помимо Пономарева с 2,6 млрд руб. субъект представляет сенатор Борис Невзоров (четвертое место в топ-10) с 173,9 млн руб. годового дохода. В тройке лидирующих субъектов РФ по заработкам сенаторов, которые эти регионы представляют, также находятся Тульская и Курская области.
Регионом с самыми низкими доходами сенаторов стала Карачаево-Черкесия. Этот регион в Совфеде представляют Рауф Арашуков (у него минимальный доход среди сенаторов за 2016 год — 1,6 млн руб.) и Ахмат Салпагаров (4,7 млн руб. за 2016 год). Второе и третье место среди самых «бедных» регионов по доходам сенаторов занимают соответственно Ставропольский край и Калининградская область.
Политолог Миронов говорит об основных трех группах сенаторов: «политический хоспис, то есть высокопоставленные отставники на “политической пенсии”, технический пул лоббистов от губернаторов и бизнесмены, получившие мандат ради статуса». В среднем сенаторы богаче депутатов именно благодаря заседающим там состоятельным отставникам и крупным бизнесменам.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2016 году 22,8 млн руб. — на 1,8 млн больше, чем в прошлом году. Ее супруг, Владимир Матвиенко, в 2016 году задекларировал доход в 17 млн руб.
Среди глав комитетов Совфеда самым богатым оказался председатель комитета по экономической политике, сенатор от Ямало-Ненецкого округа Юрий Неелов. Его доход в прошлом году составил 15,4 млн руб. Меньше всех среди глав комитетов в 2016 году заработал председатель комитета по международной политике Константин Косачев. Его доход достиг 4,7 млн руб. (на 100 тыс. руб. меньше, чем в 2015 году). Его супруга задекларировала 2,5 млн руб. дохода за год.
Сенаторы с самыми богатыми женами декларируют относительно скромный доход
Супруга Юрия Воробьева (Вологодская область) заработала 225 млн руб. (доход мужа всего 5,3 млн руб.), жена Валерия Васильева (Ивановская область) — 128 млн руб. (сам Васильев выбыл из топ-10 богатейших членов Совфеда, задекларировав доход 5,4 млн руб.). А супруга сенатора от Ивановской области Владимира Бочкова продемонстрировала 70 млн руб. дохода (ее муж заработал в 2016 году всего 4,9 млн руб.).
Сенатором с самой просторной квартирой стал один из богатейших членов верхней палаты Александр Верховский. Площадь его жилья составляет 369 кв. м. Крупнейшим домом (1321 кв. м) владеет сенатор Дмитрий Савельев. Хозяином рекордного земельного участка оказался сенатор от Саратовской области Олег Алексеев (более 350 га). Больше всего автомобилей (девять) — у сенатора Владимира Лебедева (Нижегородская область).