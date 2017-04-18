Министр экономики считает, что в Беларуси есть резерв для роста зарплаты

«Резервы есть, мы не полностью используем потенциал», — считает Владимир Зиновский. Он отметил, что итоги первого квартала Министерство экономики в целом удовлетворяют. Зиновский обратил внимание на хорошую работу «Беларуськалия», достижение договоренностей по российской нефти и, соответственно, загрузку нефтеперерабатывающих заводов.

«Негосударственные промышленные предприятия дали в первом квартале более быстрый рост. Неплохо сработали предприятия машиностроения Минпрома, поднялась сфера строительства. В итоге имеем ВВП 100,3%», — сказал министр. Касаясь итогов нефтегазовых переговоров, Владимир Зиновский подчеркнул, что в Беларусь по итогам нынешнего года будет поставлено 24 млн т нефти.

«Чуть недобрав в первом квартале, мы восстановим эти объемы во втором и третьем кварталах. Поэтому переработка нефти будет идти нормально», — добавил он. Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассматриваются итоги работы экономики в I квартале и задачи на I полугодие, пишет БЕЛТА.