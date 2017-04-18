Луценко: Я утратил «диктаторские» полномочия в ГПУ

Об этом во время пресс-конференции в г. Ровно напомнил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Сейчас начинается радикальная реформа в системе управления органов прокуратуры в государстве. Ранее генеральный прокурор имел полномочия лично, самостоятельно назначать на должности и снимать любого. Теперь все меняется, в соответствии с действующим законодательством, с 15 апреля я утратил “диктаторские” полномочия по назначению», — отметил Луценко.

Также генпрокурор проинформировал, что органы прокурорского самоуправления будут сформированы в течение месяца. Согласно закону, состоится собрание работников прокуратур всех уровней и центрального аппарата, которые изберут делегатов для участия во Всеукраинской конференции прокуроров, во время которой уже будут избраны члены Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Именно эти органы будут формировать кадровую политику: от заместителей генпрокурора до прокуроров района. Луценко отметил, что такой порядок замедлит кадровую работу, но это правильный шаг.

«Это замедлит кадровую работу, но, мне кажется, это очень хорошо, учитывая то, что прокуратура перестанет быть постсоветской. Я понимаю, что возникнет много организационных проблем, тем не менее, это шаг в правильном направлении, с любыми проявлениями тоталитаризма, в том числе в прокуратуре, надо покончить», — подытожил он.