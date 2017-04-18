Представитель Порошенко предполагает, что пенсионный возраст повысят через 5 лет

Об этом заявила представитель президента в ВР, нардеп от фракции БПП Ирина Луценко, передает 112.ua.

Луценко прокомментировала заявление главы миссии МВФ в Украине Рон ван Родена по пенсионной реформе и последующую реакцию на нее со стороны вице-премьера Павла Розенко.

«Я не думаю, что заявление Розенко влечет за собой кадровые изменения. Это говорит только о прагматичном подходе МВФ. Это говорит о том, что те замечания, которые делались, еще раз было озвучено. Это подтверждается словам представителя миссии МВФ в Украине, не идет речь о повышении пенсионного возраста», — отметила нардеп.

Она добавила, что сегодня речь о повышении возраста для выхода на пенсию не идет.

«Это может произойти через 5, 7, 10 лет. Мы не говорим о сегодняшнем времени. Мы не говорим, что экономика у нас на достаточно низком уровне, хотя показывает положительный рост. Это говорит о том, что низкие пенсии, и надо привести в порядок именно солидарную систему. А только после того, когда экономические показатели и инфляция будут на достаточно низком уровне, говорить о накопительной системе», — заявила она.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий с октября и отмену их налогообложения.

В то же время министр социальной политики Андрей Рева заявлял, что правительству Украины удалось убедить Международный валютный фонд (МВФ) в отсутствии необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет.