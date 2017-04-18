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00:04 (мск), источник: ТАСС

Марин Ле Пен не хочет жить в Елисейском дворце в случае избрания главой государства

Лидер «Национального фронта» отметила, что хочет быть со своими детьми.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не хочет жить в Елисейском дворце в случае избрания главой государства на предстоящих президентских выборах.

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Об этом она заявила в эфире телеканала TF-1.

«Я не хочу там жить. У меня трое детей и я хочу быть вместе с ними», — пояснила политик.

Примечательно, что ранее спутник Марин Ле Пен — Луи Альо также сообщил, что не намерен переезжать в Елисейский дворец в случае ее избрания.

Французская оппозиция неоднократно выступала с критикой в отношении уходящего президента Франции Франсуа Олланда за то, что он «за счет налогоплательщиков» поселил в резиденции свою подругу, французскую актрису Жюли Гайе.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй намечен на 7 мая.

Комментарии
1
vesta
Я понимаю Марин ))). Вам доводилось быть там ? Елисейский дворец закрыт в течение всего года для посещений широкой публики. Только в сентябре, в один из уик-эндов, парижанам и гостям этого города предоставляется возможность осмотреть некоторые помещения великолепного сооружения.
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