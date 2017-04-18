ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен не хочет жить в Елисейском дворце в случае избрания главой государства на предстоящих президентских выборах.

Об этом она заявила в эфире телеканала TF-1.

«Я не хочу там жить. У меня трое детей и я хочу быть вместе с ними», — пояснила политик.

Примечательно, что ранее спутник Марин Ле Пен — Луи Альо также сообщил, что не намерен переезжать в Елисейский дворец в случае ее избрания.

Французская оппозиция неоднократно выступала с критикой в отношении уходящего президента Франции Франсуа Олланда за то, что он «за счет налогоплательщиков» поселил в резиденции свою подругу, французскую актрису Жюли Гайе.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй намечен на 7 мая.