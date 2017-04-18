СМИ сообщили о сопровождении истребителями США двух российских Ту-95 близ Аляски

По его данным, в ночь на 17 апреля в 450 километрах к юго-западу от базы ВВС США Элмендорф (Анкоридж) были замечены два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ. Телеканал CNN подчеркивает, что они находились в международном воздушном пространстве.

Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в американском правительстве.

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Были подняты два F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Е-3. Fox News добавляет, что истребители «сопровождали российские бомбардировщики в течение 12 минут, пока те не взяли курс на возвращение на свою базу на востоке России».

Согласно его сведениям, максимальное приближение пары российских самолетов к острову Кадьяк в районе южного побережья Аляски составило порядка 161 километра.

В конце сентября 2016 года сообщалось, что британские истребители Typhoon были направлены на перехват двух модернизированных ракетоносцев дальней авиации Ту-160 ВКС РФ, следовавших в направлении воздушного пространства страны. Российские самолеты в воздушное пространство Великобритании не входили, следуя из Норвегии, они направились на запад от Шетландских островов.