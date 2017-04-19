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01:29 (мск), источник: ТАСС

CNN: Пентагон проведет испытания систем ПРО для перехвата ракет КНДР

В рамках первого испытания с военного корабля США будет запущена усовершенствованная ракета-перехватчик, которую до этого тестировали лишь однажды.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Военное ведомство США дважды протестирует в мае свою систему ПРО, имитируя перехват ракет, запущенных КНДР. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

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По сведениям его источников в Пентагоне, в рамках первого испытания с военного корабля США будет запущена усовершенствованная ракета-перехватчик. До этого ее тестировали лишь однажды.

Во втором случае применены будут ракеты-перехватчики наземного базирования. Они размещены на территории штатов Аляска и Калифорния. Во время этих учений американские военные попытаются перехватить ракету над Тихим океаном. По словам источника телеканала, лишь половина испытаний данной системы в прошлом были успешными.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной — ракета взорвалась практически сразу после старта.

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