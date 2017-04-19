CNN: Пентагон проведет испытания систем ПРО для перехвата ракет КНДР
В рамках первого испытания с военного корабля США будет запущена усовершенствованная
В рамках первого испытания с военного корабля США будет запущена усовершенствованная
По сведениям его источников в Пентагоне, в рамках первого испытания с военного корабля США будет запущена усовершенствованная
Во втором случае применены будут
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной — ракета взорвалась практически сразу после старта.