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02:15 (мск), источник: РБК

Минобороны прокомментировало сообщения о перехвате двух Ту-95 у Аляски

Минобороны России подтвердило, что американские истребители F-22 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски. О перехвате двух российских военных самолетов сообщил ранее телеканал FoxNews.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что речь идет о событиях 17 апреля. В тот день два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, подчеркивает Минобороны.

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В сообщении сказано, что российские самолеты пролетели около 5 тыс. километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тыс. метров. «Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».

В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов российских ВВС «выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», утверждает Минобороны.

Во вторник Fox News со ссылкой на правительственные источники сообщил, что американские истребители F-22 поднимались на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95. По данным телеканала, два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf. Сообщалось, что отправленные на перехват самолеты летели параллельными курсами порядка 12 минут. После этого оба Ту-95 развернулись и ушли обратно в сторону России.

Последний инцидент приближения российских бомбардировщиков к границам США произошел 4 июля 2015 года, во время празднования Дня независимости США

Российские самолеты в тот день, не заходя в американское воздушное пространство, подлетели к берегам Калифорнии. На их перехват дважды поднимались истребители американских ВВС. Источник в Пентагоне тогда рассказывал, что во время сближения пилот российского Ту-95 поздравил американских коллег с праздником.

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