Минобороны прокомментировало сообщения о перехвате двух Ту-95 у Аляски

В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что речь идет о событиях 17 апреля. В тот день два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, подчеркивает Минобороны.

В сообщении сказано, что российские самолеты пролетели около 5 тыс. километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тыс. метров. «Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».

В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов российских ВВС «выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», утверждает Минобороны.