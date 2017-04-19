Депутатов обяжут уведомлять фракции о своих законопроектах
Это борьба с эксцентричными инициативами и с ведомственным лоббизмом, считает эксперт.
Это борьба с эксцентричными инициативами и с ведомственным лоббизмом, считает эксперт.
Депутаты Госдумы должны будут в обязательном порядке уведомлять свои фракции о внесении законопроектов. Вопрос об этом обсуждался во вторник на совете нижней палаты. Соответствующая поправка в думский регламент будет внесена в ближайшее время, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к руководству палаты. Ранее всем депутатам нового созыва было рекомендовано советоваться с экспертами и коллегами по фракции до внесения законопроектов, но не все депутаты эту рекомендацию услышали, пояснил журналистам после заседания совета первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ), возглавляющий постоянную рабочую группу по вопросам регламента (она же, по словам Мельникова, подготовила и эти поправки).
Такие претензии выдвигались руководством фракции и партии, в частности, в адрес председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и его первого заместителя Эрнеста Валеева (они внесли готовившийся несколько лет пакет поправок в закон «О полиции»), депутата нескольких созывов Владислава Резника (законопроект о допуске страховщиков к медицинской тайне) и петербургского депутата Виталия Милонова, отметившегося нашумевшей инициативой о введении дополнительных ограничений для социальных сетей, включая запрет на пользование ими для детей моложе 14 лет. Отдельные коллеги все еще не хотят советоваться, признает заместитель секретаря генсовета «Единой России» и депутат Госдумы Евгений Ревенко: «Но не думаю, что нужно
В оппозиционных фракциях уверяют, что у них подобные проблемы уже решены.
«В прошлых созывах такое бывало, депутаты во фракции, чьих фамилий не хочется называть, вносили бездумные инициативы, потом приходилось уговаривать их отзывать», — говорит зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. По его словам, в этом созыве
У думских единороссов есть две особенности: очень большая фракция и ряд эксцентричных депутатов, считает политолог Алексей Макаркин. Еще одна проблема — ведомственный лоббизм в обход фракции, который и хотят исключить, добавляет он. Неформальных правил не хватило, поменять регламент внутри фракций тоже недостаточно — самовыражающимся депутатам сложно ему подчиняться, сделать с ними также ничего нельзя, поэтому необходим веский аргумент, заключает Макаркин.