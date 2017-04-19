Депутатов обяжут уведомлять фракции о своих законопроектах

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Депутаты Госдумы должны будут в обязательном порядке уведомлять свои фракции о внесении законопроектов. Вопрос об этом обсуждался во вторник на совете нижней палаты. Соответствующая поправка в думский регламент будет внесена в ближайшее время, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к руководству палаты. Ранее всем депутатам нового созыва было рекомендовано советоваться с экспертами и коллегами по фракции до внесения законопроектов, но не все депутаты эту рекомендацию услышали, пояснил журналистам после заседания совета первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ), возглавляющий постоянную рабочую группу по вопросам регламента (она же, по словам Мельникова, подготовила и эти поправки).

Проблема внесения в Госдуму не согласованных с фракцией законопроектов в последнее время стала особенно актуальной для «Единой России».

Такие претензии выдвигались руководством фракции и партии, в частности, в адрес председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и его первого заместителя Эрнеста Валеева (они внесли готовившийся несколько лет пакет поправок в закон «О полиции»), депутата нескольких созывов Владислава Резника (законопроект о допуске страховщиков к медицинской тайне) и петербургского депутата Виталия Милонова, отметившегося нашумевшей инициативой о введении дополнительных ограничений для социальных сетей, включая запрет на пользование ими для детей моложе 14 лет. Отдельные коллеги все еще не хотят советоваться, признает заместитель секретаря генсовета «Единой России» и депутат Госдумы Евгений Ревенко: «Но не думаю, что нужно какое-то наказание. Политик такими действиями девальвирует себя — это самое главное наказание для него». В оппозиционных фракциях уверяют, что у них подобные проблемы уже решены.

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