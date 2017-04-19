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03:33 (мск), источник: ТАСС

Постпред США при ООН предрекла конфликты в КНДР, Иране и на Кубе

По словам Никки Хейли, крупные международные кризисы могут возникнуть из-за массовых нарушений прав человека.

Источник: AP 2017

ООН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предполагает, что следующие крупные международные кризисы могут возникнуть в КНДР, Иране и на Кубе из-за массовых нарушений прав человека. Выступая во вторник на заседании Совете Безопасности ООН, дипломат отстаивала точку зрения, согласно которой повсеместные нарушения прав человека являются предвестником вооруженных конфликтов.

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По ее словам, «когда государство начинает систематически попирать права человека, это знак, красный флаг, один из самых явных индикаторов грядущей нестабильности и насилия, которые перетекут через границы». «Неудивительно, что самые жестокие режимы также являются самыми злостными нарушителями прав человека», — заявила Хейли, приведя в пример КНДР, Сирию, Мьянму и Бурунди.

Как считает постпред США, «следующий международный кризис может вполне прийти из мест, где нарушения прав человека повсеместно игнорируются». «Возможно, это будет Северная Корея, Иран или Куба. Мы не знаем, где начнется следующее восстание против нарушений основополагающих прав человека, но мы знаем из истории, что они грядут», — сказала она. Никки Хейли предупредила, что если Совбез ООН «не будет серьезно относиться к нарушениям прав человека, то они могут разрастись до настоящих вызовов миру и безопасности».

Совет Безопасности ООН во вторник по инициативе США провел первые дебаты по теме прав человека, несмотря то что первоначально против этого выступали некоторые страны, в том числе России и Китая.

По итогам заседания Хейли заявила журналистам, что считает состоявшуюся дискуссию «большой победой» для США, и изложила свое видение причины, по которой Москва и другие страны уступили Вашингтону. «Я думаю, они знали, что я не сдамся. Я думаю, они знали, что я в любом случае добьюсь этого, знали, что у нас будет поддержка (в Совбезе), чтобы это (заседание) состоялось. Они видели, что на них движется бык, и сказали себе, что лучше отойти в сторону», — сказала дипломат.

На дебатах Совбеза выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что обеспечение прав человека должно быть ключевым элементом усилий по предотвращению конфликтов

Он призвал членов СБ сплотиться и эффективно реагировать на «самые грубые нарушения прав человека», а также пресекать «массовые зверства». В этой связи он в очередной раз указал на необходимость положить конец страданиям сирийского народа. «Неспособность сделать это является трагедией, которая позорит всех нас», — подчеркнул Гутерриш.

Комментарии
1
Алексей Кравцов
Обеспечение прав какого человека? Адольфа Трампа?
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