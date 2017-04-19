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04:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Летчики ТОФ уничтожили подлодку условного противника в Приморье

В крае продолжаются военные учения.

Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.

Летчики дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота в рамках учений в Приморском крае уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142мз проходят на аэродроме «Каменный Ручей» соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота.

Так, экипажами выполняется комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации.

В заданном районе, противолодочники условно уничтожили субмарину «противника», роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота. Кроме того экипажами Ту-142мз был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.

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