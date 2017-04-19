Летчики ТОФ уничтожили подлодку условного противника в Приморье
В крае продолжаются военные учения.
В крае продолжаются военные учения.
Владивосток, 19 апреля, PrimaMedia.
Летчики дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота в рамках учений в Приморском крае уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения
Так, экипажами выполняется комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации.
В заданном районе, противолодочники условно уничтожили субмарину «противника», роль которой выполняла
Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.