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04:43 (мск), источник: РИА Новости

Guardian: США рассматривают возможность перехвата ракет КНДР

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Военные США рассматривают возможность сбивать ракеты КНДР во время испытаний, чтобы продемонстрировать силу Пхеньяну, пишет газета Guardian со ссылкой на два источника.

Источник: AP 2017

Как пишет издание, на фоне возросшего напряжения в связи с ракетными испытания КНДР, Пентагон ищет пути надавить на страну в вопросе денуклеаризации.

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Министр обороны США Джеймс Мэттис уже проинформировал конгресс по этому поводу, однако военные пока не приняли решения по поводу перехвата северокорейских ракет.

При этом источники газеты заявили, что американские военные не рассматривают использование зенитного ракетного комплекса THAAD, которое на своей территории размещает Южная Корея. Вместо этого военные США могут использовать установленные на кораблях системы раннего предупреждения «Иджис» (Aegis).

Также отмечается, что американские военные могут попытаться убедить Японию использовать имеющиеся возможности противоракетной обороны. Один из американских чиновников заявил газете, что военную обсуждали возможность сбить ракеты КНДР до встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином во Флориде.

По мнению экспертов и бывших чиновников, перехват ракет КНДР во время испытаний может привести к эскалации, которую Вашингтон будет не в состоянии контролировать

Они отметили, что такая ситуация может иметь потенциальные разрушительные последствия для союзников США — Южной Кореи и Японии.

«Я бы беспокоился о том, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) будет чувствовать необходимость отреагировать с надлежащей силой, так как он не захотел бы показаться слабым», — заявил бывший представитель Пентагона Абрахам Денмарк.

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