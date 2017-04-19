Трамп пожелал британцам удачи на парламентских выборах

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пожелал ей и британцам удачи на досрочных выборах в парламент, сообщает Белый дом.

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В сообщении Белого дома сказано, что разговор лидеров состоялся по инициативе Мэй, которая хотела проинформировать Трампа о грядущих выборах, передает РИА «Новости». «Президент Трамп пожелал британскому народу удачи с процессом выборов», — говорится в сообщении Белого дома. Британский парламент проведет обсуждение предложения Терезы Мэй в среду.

Выборы должны состояться 8 июня, по их итогам должен быть сформирован новый состав палаты общин и кабинет министров