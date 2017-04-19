Трамп пожелал британцам удачи на парламентских выборах
Президент США провел телефонный разговор с премьером Британии Терезой Мэй.
Президент США провел телефонный разговор с премьером Британии Терезой Мэй.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с
В сообщении Белого дома сказано, что разговор лидеров состоялся по инициативе Мэй, которая хотела проинформировать Трампа о грядущих выборах, передает РИА «Новости».
«Президент Трамп пожелал британскому народу удачи с процессом выборов», — говорится в сообщении Белого дома.
Британский парламент проведет обсуждение предложения Терезы Мэй в среду.
О намерении одобрить решение Мэй о проведении выборов заявили как ее сторонники, так и противники из стана лейбористов и шотландских националистов.