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04:40 (мск), источник: Известия.Ру

Трамп пожелал британцам удачи на парламентских выборах

Президент США провел телефонный разговор с премьером Британии Терезой Мэй.

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пожелал ей и британцам удачи на досрочных выборах в парламент, сообщает Белый дом.

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В сообщении Белого дома сказано, что разговор лидеров состоялся по инициативе Мэй, которая хотела проинформировать Трампа о грядущих выборах, передает РИА «Новости».

«Президент Трамп пожелал британскому народу удачи с процессом выборов», — говорится в сообщении Белого дома.

Британский парламент проведет обсуждение предложения Терезы Мэй в среду.

Выборы должны состояться 8 июня, по их итогам должен быть сформирован новый состав палаты общин и кабинет министров

О намерении одобрить решение Мэй о проведении выборов заявили как ее сторонники, так и противники из стана лейбористов и шотландских националистов.

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