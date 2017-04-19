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07:23 (мск), источник: РИА Новости

КНДР показала видео, имитирующее нанесение ракетного удара по США

ТОКИО, 19 апр — РИА Новости, Ксения Нака. В Северной Корее показали видеофильм, имитирующий нанесение ракетного удара по США, сообщило агентство Ренхап в среду.

Источник: РИА Новости

В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена — деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.

На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

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Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски. В частности, в песне поется, что «ракета Тэпходон подобна молнии и готова бросить вызов империализму».

Парад и показ видеоролика прошли на фоне небывалой эскалации напряженности на Корейском полуострове. Эксперты сходятся во мнении, что КНРД может до 25 апреля, когда отмечается годовщина создания Корейской народной армии, провести шестое ядерное испытание или пуск ракеты.

США говорят о том, что готовы воздействовать на КНДР всеми средствами, имеющимися в наличии, а также «устанавливать мир силой». КНДР со своей стороны обещает ответить ядерным ударом на атомную войну, и активизирует разработки МБР, способных достичь территории США.

Комментарии
8
А Б
Несовершенство ракетной техники КНДР уже неоднократно было доказано различными происшествиями и падением ракет сразу после их пуска. С одной стороны, это смешно, поскольку при таком состоянии ракетной техники, опубликованное видео можно считать всего лишь сладким сном и несбыточной мечтой моськи, пытающейся своим лаем остановить слона. С другой стороны, это даже страшно, поскольку нет никакой гарантии того, что запускаемые КНДР ракеты не полетят туда, куда их полёт запланирован не был. Учитывая это, мировому сообществу в полном соответствии с санкциями ООН, необходимо принять все меры для того, чтобы остановить агрессивные планы неадекватного руководства КНДР.
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TURBODED
да, министр Калантаров скажет, как в воду п......
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TURBODED
замечательная песня в исполнении ансамбля Александрова, очень хочется еще и танец увидеть...
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