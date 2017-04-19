Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
"Открытая Россия" сообщила детали планируемой акции против Путина
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Киев почти признал Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
15Роботы в Пальмире
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
05:23 (мск), источник: ТАСС

Мадуро обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в Венесуэле

Президент Венесуэлы считает, что международные силы во главе с Госдепартаментом «заказали атаку на революционное правительство, на институты власти» страны.

Источник: AP 2017

МЕХИКО, 19 апреля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке дестабилизировать ситуацию в этой южноамериканской стране. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник в ходе выступления, которое транслировалось телеканалом TeleSUR.

Читайте также
Власти Венесуэлы запретили лидеру оппозиции занимать госдолжности на 15 лет

«Несомненно, мы столкнулись с самым преступным и жестоким за последние годы натиском против мира, демократии и конституции Венесуэлы. Все эти дни, все эти недели мы имели дело с заговором, с натиском международных сил во главе с Госдепартаментом и другими государственными органами США, которые заказали атаку на революционное правительство, на институты власти Венесуэлы, чтобы спровоцировать империалистическое вторжение и повергнуть нашу страну в новое рабство», — сказал Мадуро.

Венесуэльский лидер обвинил председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны Хулио Борхеса в причастности к данному заговору. Мадуро также заявил, что власти задержали вооруженных провокаторов, которые в ближайшую среду, 19 апреля, должны были напасть на участников антиправительственных манифестаций, чтобы спровоцировать беспорядки.

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Тем не менее случившееся привело к массовым акциям протеста, перераставшим в беспорядки и столкновения с полицией.

Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет

С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.

Комментарии
1
ПУМА
Обама виноват !
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДР
СМИ сообщили о перехвате российских Ту-95 истребителями ВВС США
В Ираке ликвидирован «главный снайпер» ИГ
Никки Хейли предрекла конфликты в КНДР, Иране и на Кубе
Ле Пен заявила, что не хочет жить в Елисейском дворце
«Реал» обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
МО будет публиковать данные о поисках погибших при защите страны
Спорт
Ученику от побеждённого учителя. Как «Реал» выбил «Баварию» Второй год подряд одна и та же песня: четвертьфинал ЛЧ, напротив немецкая команда, Криштиану Роналду награждает её хет-триком
Авто
Новая электрическая Audi: 500 «лошадей» и запас хода 500 км Китай – мировой лидер в сфере электромобилей, тут насчитывается около 150 тысяч зарядных станций и их число постоянно растёт
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь