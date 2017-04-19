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06:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ЗС Иркутской области приняло в свои ряды Антона Красноштанова и Александра Дубровина

Новоизбранным депутатам вручили удостоверения, а также включили их в профильные комитеты.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новоизбранные депутаты Законодательного собрания Иркутской области по округам № 3 и № 11 Антон Красноштанов и Александр Дубровин официально вошли в состав регионального парламента. Они получили свои депутатские удостоверения на 49-й сессии Заксобрания сегодня, 19 апреля. Оба парламентария решили войти в состав комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, довыборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области прошли 26 марта. Победителем в округе № 3 стал Антон Красноштанов от «Единой России» (81,8% голосов избирателей). Другой представитель партии Александр Дубровин стал первым в округе № 11 (71,88%).

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