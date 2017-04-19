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07:48 (мск), источник: РБК

США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана в рамках ядерной сделки

Дональд Трамп поручил Совету по нацбезопасности выяснить, насколько снятие санкций с Ирана в рамках ядерной сделки отвечает интересам США. Ранее президент США неоднократно критиковал ядерное соглашение, заключенное при Бараке Обаме.

Источник: AP 2017

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что проинформировал Конгресс о планах изучения вопроса о том, отвечает ли отмена санкций против Ирана в рамках ядерной сделки интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.

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«Президент Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий [Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), cоглашение по иранской ядерной программе] на предмет, является ли отмена санкций против Ирана в соответствии с условиями JCPOA жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Тиллерсона, которое цитирует Reuters.

Трамп ранее неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном. Так, в середине февраля он назвал ее «одной из худших», что ему доводилось видеть. До этого февраля президент США говорил, что Тегеран должен «быть благодарным» за «страшную сделку», которую предыдущие власти США заключили с Ираном. Также американский лидер называл заключение ядерной сделки «позором» и не исключал возможности выхода США из соглашения.

Ядерную сделку Иран и шестерка международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, США, Россия и Китай) заключили в июле 2015 года. В соответствии с планом Иран согласился сократить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Однако в ответ на испытание Тегераном баллистической ракеты 29 января этого года США ввели новые санкции против Тегерана.

Комментарии
4
А Б
Как известно, Иран признан колыбелью мирового исламского терроризма, в связи с чем на него были наложены экономические санкции по решению ООН. Однако, как показывает действительность, необходимых выводов из этого иранское руководство не сделало и продолжало действия, запрещённые ранее санкциями. В свете этого позиция Трампа по отношению к политике Ирана вполне обоснована и отвечает требованиям мирового сообщества.
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<Мюнхаузен>
Ни шагу назад перед этими пиндосами... весь мир уже давно терроризируют...один президент не лучше другого, хотя от него ничего не зависит...всеми авантюрами заправляют милитаристы... Только наличие ядерного оружия и может обуздать агрессора... А так давно бы уже Иран был, как Ирак...
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
в этом вы все -захотели заключили.захотели вышли..пиндосы одним словом
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