США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана в рамках ядерной сделки

«Президент Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий [Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), cоглашение по иранской ядерной программе] на предмет, является ли отмена санкций против Ирана в соответствии с условиями JCPOA жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Тиллерсона, которое цитирует Reuters.



Трамп ранее неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном. Так, в середине февраля он назвал ее «одной из худших», что ему доводилось видеть. До этого февраля президент США говорил, что Тегеран должен «быть благодарным» за «страшную сделку», которую предыдущие власти США заключили с Ираном. Также американский лидер называл заключение ядерной сделки «позором» и не исключал возможности выхода США из соглашения.



Ядерную сделку Иран и шестерка международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, США, Россия и Китай) заключили в июле 2015 года. В соответствии с планом Иран согласился сократить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций. Однако в ответ на испытание Тегераном баллистической ракеты 29 января этого года США ввели новые санкции против Тегерана.