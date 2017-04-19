Лучшие бизнес-идеи для дальневосточного гектара рассмотрят на ВЭФ
Конкурс проводился по шести номинациям.
Конкурс проводился по шести номинациям.
Более 200 заявок поступило из 25 российских регионов в ходе Всероссийского конкурса на лучшую идею по использованию дальневосточного гектара. Об этом заявил на
«Для того, чтобы составить перечень тиражируемых проектов, запущен конкурс идей по лучшему использованию “дальневосточных гектаров”. Первый мы провели в 2016 году, на нем было представлено свыше 300 идей. Все
Конкурс проводится по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения». Авторы лучших идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
«Закон о “дальневосточном гектаре” предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда человек может сам выбрать участок на сайтеНаДальнийВосток.рф и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством», — подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Напомним, прием заявок на Второй Всероссийский конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.