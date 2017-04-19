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07:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Лучшие бизнес-идеи для дальневосточного гектара рассмотрят на ВЭФ

Конкурс проводился по шести номинациям.

Источник: Reuters

Более 200 заявок поступило из 25 российских регионов в ходе Всероссийского конкурса на лучшую идею по использованию дальневосточного гектара. Об этом заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

«Для того, чтобы составить перечень тиражируемых проектов, запущен конкурс идей по лучшему использованию “дальневосточных гектаров”. Первый мы провели в 2016 году, на нем было представлено свыше 300 идей. Все идеи-победители сегодня реализуются. В этом году конкурс проводится во второй раз. Люди начали активно включаться, — отметил глава АРЧК ДВ. — В рамках проекта “Дальневосточный гектар” мы регулярно получаем от жителей запросы, предложения по реализации идей, просьбы о помощи. Например, житель Иркутской области берет гектар, чтобы сделать детский спортивный лагерь. Мы поддерживаем эту инициативу, потому что она нужна людям, тиражируется и является хорошим примером освоения земли».

Конкурс проводится по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения». Авторы лучших идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Закон о “дальневосточном гектаре” предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда человек может сам выбрать участок на сайтеНаДальнийВосток.рф и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством», — подчеркнул глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Напомним, прием заявок на Второй Всероссийский конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования, чтобы не ограничивать творческий подход авторов идей.

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