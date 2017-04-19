Республика Корея готова сотрудничать с Приморьем в развитии рыбопереработки и портовой инфраструктуры
Перспективы сотрудничества двух территорий обсудили на VII Дальневосточном
Перспективы сотрудничества двух территорий обсудили на VII Дальневосточном
Губернатор Владимир Миклушевский пригласил южнокорейских инвесторов в Приморье, подчеркнув — на территории края партнерам будет оказана существенная поддержка. Перспективы сотрудничества двух территорий обсудили сегодня, 19 апреля, на VII Дальневосточном
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Одна из ключевых задач мероприятия — поиск взаимовыгодной модели сотрудничества, подчеркнул в своем приветственном слове президент Корейского морского института Ян Чан Хо.
«Сегодня мы уже имеем определенные результаты в развитии двустороннего взаимодействия, не только на межправительственном и межведомственном уровнях, но и на частном — между представителями бизнеса. Каждая из сторон хочет найти взаимовыгодную модель взаимодействия. Видим перспективным развитие сотрудничества в сфере переработки рыбы, портовой инфраструктуры», — обозначил Ян Чан Хо.
Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ подчеркнул, вопрос развития Дальнего Востока России занимал ключевую позицию в повестке на протяжении многолетнего сотрудничества между двумя странами. Он акцентировал, что сегодня намерения обеих сторон о сотрудничестве сильны как никогда.
«Прекрасно понимаем, что развитие Дальнего Востока — дело, которое не завершить за два года, но которое способно обеспечить взаимовыгодные отношения наших территорий на 50−100 лет. Важно объединять усилия», — подчеркнул дипломат.
Поприветствовав участников форума, Владимир Миклушевский подчеркнул, Республика Корея много лет является одним из основных стратегических партнеров Приморья и входит в тройку ключевых
«У нас накоплен большой опыт сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Сегодня на территории Приморья работают более 20 предприятий с южнокорейским капиталом с общим объемом инвестиций более двух миллиардов рублей», — заявил глава Приморья.
Тем не менее, подчеркнул губернатор, уровень экономических отношений между регионами еще не отвечает потенциальным возможностям ни Приморья, ни Республики Корея. А потому пригласил южнокорейских партнеров в масштабные проекты края.
«Сегодня у нас, как и на всем Дальнем Востоке, происходят качественные изменения в инвестиционной сфере. У нас действуют беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Здесь я имею в виду территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Эти механизмы очень востребованы у инвесторов. Приморских ТОР уже четыре, они насчитывают 32 резидента. 137 компаний решили стать резидентами Свободного порта Владивосток, и с каждым днем это число увеличивается. Объем заявленных инвестиций в СПВ уже составляет почти 170 миллиардов рублей, создается более 20 тысяч рабочих мест. 10 резидентов из 137 — компании с иностранными инвестициями: китайскими, южнокорейскими и японскими. Сфера деятельности различна: от рыбоводства, жилищного строительства до производства парфюмерии и стройматериалов», — сообщил участникам форума Владимир Миклушевский.
Самыми перспективными направлениями сотрудничества между Приморьем и Республикой Кореей губернатор назвал переработку рыбы, производство марикультуры, туризм и гостиничный бизнес, а также модернизацию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».
«Всегда приветствуем и готовы поддерживать инвесторов на нашей территории. Также приглашаю делегации Республики Корея принять участие в Третьем Восточном экономическом форуме, чтобы лично увидеть, как работают в Приморье новые механизмы поддержки бизнеса. Мы договорились с Полпредом Президента РФ, что каждый дальневосточный регион на Третьем ВЭФ покажет, как начали реализовываться инвестпроекты. Очевидно, говорить о том, что заработали на полную мощь — ещё рано, но о том, что они развиваются, — необходимо», — акцентировал Владимир Миклушевский.
После официальной церемонии открытия форума представитель Корейского Агентства по развитию торговли (КОТРА) продемонстрировал Владимиру Миклушевскому площадку, где проходят деловые переговоры приморских и южнокорейских предпринимателей в формате b2b.
Напомним, работа VII Дальневосточного
В ноябре 2013 года в ходе переговоров лидеров двух стран — России и Республики Корея — была достигнута договоренность об активном сотрудничестве в направлении развития Дальнего Востока России. Дальневосточный
Справочно:
VII Дальневосточный