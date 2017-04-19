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07:51 (мск), источник: СуперОмск

Омские депутаты решают судьбу выборов мэра в отсутствие кандидатов

Отсутствие кандидатов не помешает депутатам ОГС провести запланированное заседание по выборам мэра Омска.

Парламентарии должны определиться с судьбой избрания главного городского начальника.

Всего варианта развития событий два: в первом случае выборная комиссия под предводительством Сергея Тодорова не будет распущена и должна будет провести новый конкурс. Новые претенденты, новые программы и новая дата выборов должны будут быть определены не позднее, чем через 20 дней после сегодняшнего заседания.

Второй вариант развития событий предусматривает роспуск выборной комиссии. В этом случае депутаты должны назначить новую дату выборов, которая, скорее всего, придется на осень, и к этому времени определиться с новым составом выборщиков. Те же займутся тем же самым, что и старый состав, то есть должны будут из числа претендентов предложить горсовету как минимум двух кандидатов.

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