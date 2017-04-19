Омские депутаты решают судьбу выборов мэра в отсутствие кандидатов
Отсутствие кандидатов не помешает депутатам ОГС провести запланированное заседание по выборам мэра Омска.
Отсутствие кандидатов не помешает депутатам ОГС провести запланированное заседание по выборам мэра Омска.
Парламентарии должны определиться с судьбой избрания главного городского начальника.
Всего варианта развития событий два: в первом случае выборная комиссия под предводительством Сергея Тодорова не будет распущена и должна будет провести новый конкурс. Новые претенденты, новые программы и новая дата выборов должны будут быть определены не позднее, чем через 20 дней после сегодняшнего заседания.
Второй вариант развития событий предусматривает роспуск выборной комиссии. В этом случае депутаты должны назначить новую дату выборов, которая, скорее всего, придется на осень, и к этому времени определиться с новым составом выборщиков. Те же займутся тем же самым, что и старый состав, то есть должны будут из числа претендентов предложить горсовету как минимум двух кандидатов.