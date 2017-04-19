ВККС объявила конкурс на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области

Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявления и документы от претендентов принимаются до 18 мая, сообщается на сайте ВККС.

В Арбитражном суде региона пояснили, что в октябре текущего года заканчивается шестилетний срок полномочий действующего председателя Андрея Орлова. «Он был назначен на эту должность 24 октября 2011 года», — уточнили в канцелярии.

Там не смогли уточнить, будет ли Орлов выдвигать свою кандидатуру на второй срок.