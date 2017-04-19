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08:33 (мск), источник: dostup1.ru

ВККС объявила конкурс на должность председателя Арбитражного суда Челябинской области

В октябре текущего года заканчивается шестилетний срок полномочий действующего председателя Андрея Орлова.

Высшая квалификационная коллегия судей объявила конкурс на замещение должности председателя Арбитражного суда Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заявления и документы от претендентов принимаются до 18 мая, сообщается на сайте ВККС.

В Арбитражном суде региона пояснили, что в октябре текущего года заканчивается шестилетний срок полномочий действующего председателя Андрея Орлова. «Он был назначен на эту должность 24 октября 2011 года», — уточнили в канцелярии.

Там не смогли уточнить, будет ли Орлов выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

Орлов Андрей Васильевич родился 1 января 1967 года. Закончил Иркутский государственный университет по специальности «правоведение». Был судьей и заместителем председателя Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа. С 2011 года — председатель Арбитражного суда Челябинской области. Имеет первый квалификационный класс.

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